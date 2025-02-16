Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver





EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.





Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo EURUSD, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.





Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Target fisso e uno Stop Loss fisso impostato fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.





Come si installa:

Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (EURUSD) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (EURUSD) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (EURUSD), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Spread Max,

[#03] Modalità operativa (Lotto fisso o Target),

[#04] Lotto fisso,

[#05] Target (USD),

[#06] Commento.





Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.





La strategia principale di questo esperto è - MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) - di Gerald Appel





La media mobile di convergenza/divergenza (MACD) è un indicatore tecnico che aiuta gli investitori a identificare le tendenze dei prezzi, a misurare il momentum del trend e a individuare i punti di ingresso per l'acquisto o la vendita. Il MACD è un indicatore di trend-following momentum che mostra la relazione tra due medie mobili esponenziali (EMA) del prezzo di un titolo.

L'indicatore MACD è un insieme di tre serie temporali calcolate a partire dai dati storici del prezzo, spesso il prezzo di chiusura. Queste tre serie sono: la serie MACD propriamente detta, la serie SIGNAL o AVERAGE e la serie DIVERGENCE che è la differenza tra le due. La serie MACD è la differenza tra una media mobile esponenziale (EMA) VELOCE (a breve periodo) e una EMA LENTA (a lungo periodo) della serie dei prezzi. La serie media è un'EMA della serie MACD stessa.





CROSSOVER SEGNALE-LINEA

Un “signal-line crossover” si verifica quando le linee del MACD e della media si incrociano, ovvero quando la divergenza (il grafico a barre) cambia segno. L'interpretazione standard di questo evento è una raccomandazione ad acquistare se la linea del MACD attraversa la linea della media (un crossover “rialzista”), o a vendere se attraversa la linea della media (un crossover “ribassista”). Questi eventi vengono considerati come indicazioni che la tendenza del titolo sta per accelerare nella direzione del crossover.





CROSSOVER A ZERO

Un evento di “zero crossover” si verifica quando la serie MACD cambia segno, cioè la linea MACD attraversa l'asse orizzontale dello zero. Ciò avviene quando non vi è alcuna differenza tra le EMA veloci e lente della serie di prezzi. Un cambiamento da positivo a negativo del MACD viene interpretato come “ribassista”, e da negativo a positivo come “rialzista”. I crossover a zero forniscono prove di un cambiamento nella direzione di una tendenza, ma meno conferme del suo slancio rispetto a un crossover della linea del segnale.





DIVERGENZA

Una “divergenza positiva” o “divergenza rialzista” si verifica quando il prezzo fa un nuovo minimo, ma il MACD non lo conferma con un suo nuovo minimo. Una “divergenza negativa” o “divergenza ribassista” si verifica quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo ma il MACD non conferma un suo nuovo massimo. Una divergenza rispetto al prezzo può verificarsi sulla linea del MACD e/o sull'istogramma MACD.





SEGNALI FALSI

Come ogni algoritmo di previsione, il MACD può generare falsi segnali. Un falso positivo, ad esempio, sarebbe un crossover rialzista seguito da un improvviso calo di un titolo. Un falso negativo sarebbe una situazione in cui si verifica un crossover ribassista, ma il titolo accelera improvvisamente al rialzo.

Una strategia prudente può essere quella di applicare un filtro ai segnali di crossover per assicurarsi che abbiano retto. Un esempio di filtro sui prezzi potrebbe essere quello di acquistare se la linea MACD si rompe al di sopra della linea del segnale e poi rimane al di sopra di essa per tre giorni. Come per qualsiasi strategia di filtraggio, questo riduce la probabilità di falsi segnali ma aumenta la frequenza dei mancati profitti.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.



