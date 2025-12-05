DUO Gold GbpUsd harmonic patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.





Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo GOLD or GBPUSD, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie HARMONIC PATTERNS e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.





Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Take Profit (TP) fisso e uno Stop Loss (SL) fisso impostati fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.





Tre modalità operative:



Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.

Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.

AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.





Come si installa:

Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (GOLD or EURUSD) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (GOLD or EURUSD) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (GOLD or EURUSD), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è Lotto automatico,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso.





Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.





La strategia principale di questo esperto è - HARMONIC PATTERNS -



I pattern armonici sono modelli di inversione di tendenza che utilizzano le estensioni di Fibonacci, i livelli di ritracciamento e le strutture geometriche per invertire una tendenza. Questi pattern identificano la possibile zona di inversione, consentendo di entrare in operazioni di inversione quando il mercato è prossimo all'esaurimento.

In generale, tutti i pattern armonici si basano su cinque punti di svolta dei prezzi. Ogni pattern armonico, tuttavia, ha una forma geometrica e un rapporto di Fibonacci unici. Si tratta dei punti X, A, B, C e D. Ogni pattern armonico ha una propria serie di principi, che analizzeremo in modo più approfondito nel corso del saggio.

La funzione principale dei pattern armonici è quella di prevedere le fluttuazioni dei prezzi. I pattern armonici sono essenziali per individuare le inversioni. Sono uno strumento molto preciso che caratterizza variazioni di prezzo estremamente particolari.



MODELLO A FARFALLA

Il butterfly pattern è un tipo di pattern di inversione che appare verso la conclusione di un movimento di tendenza. È composto da cinque punti: X, A, B, C e D. AB può ritracciare fino al 78,6% della gamba XA. BC può ritracciare tra il 38,2% e l'88,6% di AB. CD può essere un'estensione dell'1,618% - 2,618% di AB. La zona di potenziale inversione è indicata dal punto D.



MODELLO DI GARTLEY

Il modello Gartley è un modello armonico di base preceduto da un numero estremamente basso o molto alto. La gamba AB dovrebbe ritracciare circa il 61,8% della gamba XA. La gamba BC dovrebbe ritracciare il 38,2% - 88,6% di XA. La gamba XA è ritracciata per almeno il 78,6% in CD.



MODELLO BAT

Il modello Bat, come il modello Gartley, è un modello di ritracciamento e continuazione. Si verifica quando una tendenza inverte momentaneamente la direzione, ma poi ritorna al percorso precedente. La gamba AB può ritracciare tra il 38,2% e il 50% della gamba XA. La gamba BC può ritracciare dal 38,2% all'88,6% della gamba AB. La gamba CD può ritracciare fino all'88,6% della lunghezza della gamba XA. La gamba CD può anche essere un'estensione dell'1,618% - 2,618% della gamba AB.



Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.



