Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.





Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.





Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Objetivo fijo y un Stop Loss fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.





Cómo instalarlo:

Descargue este EA, Asegúrese de que todos los pares (EURUSD) están en el Market Watch (Ctrl+M), Tenga el gráfico (EURUSD) en el marco de tiempo H1, Coloque este EA en el gráfico (EURUSD), Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación, Haga clic en OK para activar, Listo.





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),

--- Si [#02] es Lote fijo,

--- Si [#02] es Beneficio fijo (USD),

--- Si [#02] es Lote automático,

[#06] Comentario,

[#07] Sufijo,

[#08] Cantidad máxima de posiciones (1 o 2),

[#09] Estrategia n.º 1 (activada o desactivada),

[#10] Estrategia n.º 2 (activada o desactivada).





Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.





La estrategia principal de este experto es - MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) - por Gerald Appel





La convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) es un indicador técnico que ayuda a los inversores a identificar las tendencias de los precios, medir el impulso de la tendencia e identificar los puntos de entrada para comprar o vender. El MACD es un indicador de impulso tendencial que muestra la relación entre dos medias móviles exponenciales (EMA) del precio de un valor.

El indicador MACD es un conjunto de tres series temporales calculadas a partir de datos históricos de precios, la mayoría de las veces el precio de cierre. Estas tres series son: la serie MACD propiamente dicha, la serie SEÑAL o MEDIA, y la serie DIVERGENCIA, que es la diferencia entre ambas. La serie MACD es la diferencia entre una media móvil exponencial (EMA) RÁPIDA (periodo corto) y una EMA LENTA (periodo largo) de la serie de precios. La serie media es una EMA de la propia serie MACD.





CRUCE DE SEÑALES

Un «cruce de líneas de señal» se produce cuando las líneas del MACD y de la media se cruzan; es decir, cuando la divergencia (el gráfico de barras) cambia de signo. La interpretación estándar de un evento de este tipo es una recomendación de compra si la línea MACD cruza al alza a través de la línea media (un cruce «alcista»), o de venta si cruza a la baja a través de la línea media (un cruce «bajista»). Estos eventos se toman como indicaciones de que la tendencia de la acción está a punto de acelerarse en la dirección del cruce.





CRUCE CERO

Un evento de «cruce por cero» se produce cuando la serie MACD cambia de signo, es decir, la línea MACD cruza el eje cero horizontal. Esto ocurre cuando no hay diferencia entre las EMAs rápidas y lentas de la serie de precios. Un cambio de positivo a negativo del MACD se interpreta como «bajista», y de negativo a positivo como «alcista». Los cruces por cero proporcionan evidencia de un cambio en la dirección de una tendencia, pero menos confirmación de su impulso que un cruce de línea de señal.





DIVERGENCIA

Una «divergencia positiva» o «divergencia alcista» se produce cuando el precio hace un nuevo mínimo pero el MACD no lo confirma con un nuevo mínimo propio. Una «divergencia negativa» o «divergencia bajista» se produce cuando el precio hace un nuevo máximo pero el MACD no confirma con un nuevo máximo propio. Una divergencia con respecto al precio puede producirse en la línea del MACD y/o en el histograma del MACD.





SEÑALES FALSAS

Como cualquier algoritmo de predicción, el MACD puede generar señales falsas. Un falso positivo, por ejemplo, sería un cruce alcista seguido de una caída repentina de una acción. Un falso negativo sería una situación en la que se produce un cruce bajista y, sin embargo, la acción acelera repentinamente al alza.

Una estrategia prudente puede ser aplicar un filtro a los cruces de líneas de señal para asegurarse de que se han mantenido. Un ejemplo de filtro de precios sería comprar si la línea MACD rompe por encima de la línea de señal y luego se mantiene por encima durante tres días. Como con cualquier estrategia de filtrado, esto reduce la probabilidad de señales falsas pero aumenta la frecuencia de pérdidas de beneficios.





Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.



