Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.

Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo NZDUSD, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5. Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni. L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione. L'EA si basa sulle strategie CANDLESTICK PATTERNS e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.



Caratteristiche principali: Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione. Ogni posizione ha un Take Profit (TP) fisso e uno Stop Loss (SL) fisso impostati fin dall'inizio. Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input. Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss. Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.

Tre modalità operative:

Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati. Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente. AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.

Come si installa: Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (NZDUSD) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (NZDUSD) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (NZDUSD), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri: [#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è Lotto automatico,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso.

Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.



La strategia principale di questo esperto è - CANDLESTICK PATTERNS - di Steve Nison





I grafici a candele sono utilizzati soprattutto nell'analisi tecnica dei modelli di prezzo delle azioni e delle valute. Vengono utilizzati dai trader e dagli esperti per determinare il possibile movimento dei prezzi sulla base di modelli passati, utilizzando il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il massimo e il minimo di quel periodo di tempo.

L'area compresa tra l'apertura e la chiusura è chiamata real body, mentre le escursioni dei prezzi al di sopra e al di sotto del real body sono le ombre. L'intervallo di prezzo è la distanza tra la parte superiore dell'ombra superiore e la parte inferiore dell'ombra inferiore attraversata durante l'arco di tempo della candela. Il range viene calcolato sottraendo il prezzo basso dal prezzo alto.

Un pattern di candele è una particolare sequenza di candele su un grafico a candele, utilizzata principalmente per identificare le tendenze. Il riconoscimento del pattern è soggettivo e gli esperti che si occupano di grafici devono affidarsi a regole predefinite per individuare il pattern. Esistono 42 pattern riconosciuti che possono essere suddivisi in pattern semplici e complessi.





INGOLFAMENTO

I pattern engulfing forniscono ai trader un approccio per entrare nel mercato in previsione di una possibile inversione di tendenza. Un engulfing pattern è un pattern di candele di inversione che può essere ribassista o rialzista a seconda che appaia alla fine di un trend rialzista o ribassista. La formazione del pattern consiste in due candele. La prima candela è caratterizzata da un corpo piccolo, seguito da una candela più alta il cui corpo ingloba completamente quello della candela precedente.

Il pattern Bullish Engulfing fornisce il segnale più forte quando compare al fondo di una tendenza al ribasso e indica un'impennata della pressione di acquisto. Il pattern Bearish Engulfing è semplicemente l'opposto del pattern Bearish Engulfing.





MARTELLO

L'Hammer è un pattern di candele giapponesi singole. Si tratta di una candela nera o bianca che consiste in un piccolo corpo vicino al massimo, con un'ombra superiore minima o assente e un'ombra inferiore lunga (o coda). La candela Hammer è considerata un pattern rialzista quando si forma durante un trend discendente. In sintesi, la candela Hammer appare durante una tendenza al ribasso, mostra una lunga ombra inferiore con un piccolo corpo reale nella parte superiore dell'intervallo. È possibile che il prezzo stia sviluppando un fondo e sia destinato a un'inversione verso l'alto.





UOMO APPESO

L'Hanging Man è una candela giapponese descritta come avente un corpo piccolo, un'ombra superiore (o stoppino) piccola o assente e un'ombra inferiore. Affinché la candela Hanging Man sia valida, l'ombra inferiore deve essere almeno il doppio del corpo della candela. Inoltre, il corpo della candela deve trovarsi all'estremità superiore del trading range. In sintesi, l'Hanging Man appare durante un trend rialzista, mostrando una lunga ombra inferiore con un piccolo corpo reale nella parte superiore del range. Il prezzo potrebbe aver raggiunto un picco ed essere pronto per un'inversione al ribasso.





TRE METODI

Il pattern dei Tre Metodi è composto da almeno cinque candele, ma può essere più ampio. Il pattern dei Tre Metodi è un pattern di continuazione del trend che può comparire in un trend rialzista o ribassista. In un trend rialzista, si chiama pattern dei Tre Metodi in ascesa. In un downtrend, si chiama pattern Falling Three Methods.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.



