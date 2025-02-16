Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver





EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.





Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole EURUSD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.





Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un objectif et un stop loss fixes définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.





Comment l'installer :

Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (EURUSD) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (EURUSD) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (EURUSD), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

[#01] Nombre magique,

[#02] Spread Max,

[#03] Mode d'opération (lot fixe ou cible),

[#04] Lot fixe,

[#05] Cible (USD),

[#06] Commentaire.





Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.





La stratégie principale de cet expert est - MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) - par Gerald Appel





La moyenne mobile de convergence/divergence (MACD) est un indicateur technique qui aide les investisseurs à identifier les tendances de prix, à mesurer le momentum de la tendance et à identifier les points d'entrée pour l'achat ou la vente. Le MACD est un indicateur de suivi de tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles exponentielles (MME) du cours d'un titre.

L'indicateur MACD est un ensemble de trois séries temporelles calculées à partir de données historiques sur les cours, le plus souvent le cours de clôture. Ces trois séries sont : la série MACD proprement dite, la série SIGNAL ou MOYENNE et la série DIVERGENCE qui est la différence entre les deux. La série MACD est la différence entre une moyenne mobile exponentielle (MME) RAPIDE (courte période) et une MME LENTE (longue période) de la série de prix. La série moyenne est une EMA de la série MACD elle-même.





CROISEMENT DE LA LIGNE DE SIGNAL

Un « croisement de ligne de signal » se produit lorsque les lignes de la MACD et de la moyenne se croisent, c'est-à-dire lorsque la divergence (le graphique à barres) change de signe. L'interprétation standard d'un tel événement est une recommandation d'achat si la ligne MACD traverse la ligne moyenne vers le haut (un croisement « haussier »), ou de vente si elle traverse la ligne moyenne vers le bas (un croisement « baissier »). Ces événements sont considérés comme des indications que la tendance de l'action est sur le point de s'accélérer dans la direction du croisement.





CROISEMENT ZÉRO

Un « croisement nul » se produit lorsque la série MACD change de signe, c'est-à-dire que la ligne MACD croise l'axe horizontal zéro. Cela se produit lorsqu'il n'y a pas de différence entre les EMA rapides et lentes de la série de prix. Un changement de MACD positif à négatif est interprété comme « baissier », et un changement de MACD négatif à positif comme « haussier ». Les croisements à zéro fournissent la preuve d'un changement dans la direction d'une tendance mais moins de confirmation de son élan qu'un croisement de ligne de signal.





DIVERGENCE

Une « divergence positive » ou « divergence haussière » se produit lorsque le prix atteint un nouveau point bas mais que le MACD ne confirme pas par un nouveau point bas. Une « divergence négative » ou « divergence baissière » se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet mais que le MACD ne confirme pas ce nouveau sommet. Une divergence par rapport au prix peut se produire sur la ligne MACD et/ou sur l'histogramme MACD.





FAUX SIGNAUX

Comme tout algorithme de prévision, le MACD peut générer de faux signaux. Un faux positif, par exemple, serait un croisement haussier suivi d'une baisse soudaine d'une action. Un faux négatif serait une situation où il y a un croisement baissier, mais où l'action accélère soudainement à la hausse.

Une stratégie prudente peut consister à appliquer un filtre aux croisements de lignes de signaux pour s'assurer qu'ils ont tenu bon. Un exemple de filtre de prix consisterait à acheter si la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal et reste au-dessus pendant trois jours. Comme pour toute stratégie de filtrage, cela réduit la probabilité de faux signaux mais augmente la fréquence des profits manqués.





Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.



