ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
- Experts
- Damiem Marchand De Campos
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 15 luglio 2025
- Attivazioni: 10
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.
Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo EURJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.
Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.
L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.
L'EA si basa sulle strategie ICT KILLZONES e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.
Caratteristiche principali:
Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.
Ogni posizione ha un Take Profit (TP) fisso e uno Stop Loss (SL) fisso impostati fin dall'inizio.
Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.
Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.
Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.
Tre modalità operative:
Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.
Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.
AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.
Come si installa:
- Scaricate questo EA,
- Assicurarsi che tutte le coppie (EURJPY) siano nel Market Watch (Ctrl+M),
- Avere il grafico (EURJPY) sul timeframe H1,
- Posizionare questo EA sul grafico (EURJPY,
- Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito,
- Fare clic su OK per attivare,
- Fatto!
INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:
- [#01] Numero magico,
- [#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),
- --- Se [#02] è Lotto fisso,
- --- Se [#02] è Profitto fisso (USD),
- --- Se [#02] è Lotto automatico,
- [#06] Commento,
- [#07] Suffisso.
Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.
La strategia principale di questo esperto è - ICT (KILLZONES) - di Michael J. Huddleston
Nel frenetico mondo del trading sul forex, il tempismo è tutto. Sebbene il mercato forex operi 24 ore su 24, non tutte le ore offrono le stesse opportunità di trading. È qui che entrano in gioco le ICT Kill Zones Times. Le kill zones del Forex sono i momenti in cui si formano setup di trading ad alta probabilità.
Questi time frame strategici possono aprire un mondo di possibilità per i trader che sanno come sfruttarli. In questo post esploreremo il concetto dei tempi delle ICT Kill Zones e di come possano portare a setup di trading ad alta probabilità e a potenziali profitti.
L'ICT ASIAN (KILLZONE)
La Kill Zone asiatica è il primo dei periodi strategici del mercato forex. È particolarmente importante per i trader che operano con le coppie dollaro australiano, dollaro neozelandese e yen giapponese, poiché questi mercati sono più attivi in questo periodo.
Ciò che rende speciale la Kill Zone asiatica è la sua volatilità, guidata dai comunicati economici che si verificano durante questa sessione. I trader che tengono d'occhio questi comunicati e il loro impatto sul mercato possono trarre il massimo da questo periodo.
La Kill Zone asiatica del TIC si verifica tra l'1:00 e le 3:00 GMT.
L'ICT di Londra (KILLZONE)
La Kill Zone dell'ICT di Londra è al centro della scena durante la sessione di trading di Londra, dove si registra il maggior volume di esecuzione degli ordini rispetto alle altre sessioni. È un momento opportuno per chi opera sulle coppie EUR e GBP. In particolare, l'apertura di Londra offre spesso ai trader l'opportunità di entrare in posizioni con un potenziale di guadagno compreso tra 25 e 50 pip.
Una caratteristica distintiva della London Kill Zone è la sua tendenza a creare il minimo della giornata nei mercati rialzisti e il massimo della giornata nei mercati ribassisti.
La London Kill Zone del TIC si verifica tra le 7:00 e le 10:00 GMT (estate) o tra le 8:00 e le 11:00 GMT (inverno).
LA NEW YORK (KILLZONE)
Per i trader che hanno a che fare con le coppie principali accoppiate all'indice del dollaro, la New York Kill Zone è un timeframe essenziale da osservare.
Simile ad altre Kill Zone, questo periodo spesso configura modelli di ingresso ottimali per il trading, fornendo potenziali guadagni da 20 a 30 pip per le operazioni di scalping. Questo periodo è favorevole per le coppie principali e beneficia della sovrapposizione con la sessione di Londra, rendendola un'opportunità d'oro per i trader.
La Kill Zone di Londra si svolge tra le 12:00 e le 15:00 GMT (estate) o tra le 13:00 e le 16:00 GMT (inverno).
Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.
Great EA and developer is very responsive!