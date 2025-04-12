THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

3.08

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.


Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo USDJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie ICT POWER OF THREE (PO3) e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.


LIVE SIGNAL - THOR Forex Hammer


Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Take Profit (TP) fisso e uno Stop Loss (SL) fisso impostati fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.


Tre modalità operative:

Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.

Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.

AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.


Come si installa:

  1. Scaricate questo EA,
  2. Assicurarsi che tutte le coppie (USDJPY) siano nel Market Watch (Ctrl+M),
  3. Avere il grafico (USDJPY) sul timeframe H1,
  4. Posizionare questo EA sul grafico (USDJPY),
  5. Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito,
  6. Fare clic su OK per attivare,
  7. Fatto!


INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

  • [#01] Numero magico,
  • [#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),
  •   ---   Se [#02] è Lotto fisso,
  •   ---   Se [#02] è Profitto fisso (USD),
  •   ---   Se [#02] è Lotto automatico,
  • [#06] Commento,
  • [#07] Suffisso.


Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.


La strategia principale di questo esperto è - ICT POWER OF THREE (PO3) - di Michael J. Huddleston


L'ICT Power of 3 è un metodo di trading strategico che aiuta i trader a identificare il comportamento del “denaro intelligente”. Seziona i movimenti di mercato in tre fasi distinte: accumulazione, manipolazione e distribuzione. Questo articolo esplora le complessità della strategia Power of 3 e la sua applicazione pratica nel trading.

L'ICT Power of 3 (PO3), o setup AMD, è un quadro strategico di trading sviluppato da Michael J. Huddleston, meglio conosciuto come Inner Circle Trader. Questo approccio ruota attorno a tre fasi critiche: accumulazione, manipolazione e distribuzione, che nel complesso aiutano i trader a comprendere e anticipare i movimenti del mercato.


FASE DI ACCUMULAZIONE

La fase di accumulazione è una fase iniziale cruciale della strategia di trading Power of 3. Rappresenta un periodo in cui gli investitori istituzionali, la manipolazione e la distribuzione sono in grado di anticipare i movimenti del mercato. Rappresenta un periodo in cui gli investitori istituzionali, spesso definiti “smart money”, costruiscono con calma le loro posizioni in un determinato asset. Questa fase è caratterizzata da una volatilità relativamente bassa e da un movimento laterale dei prezzi, tipicamente in prossimità di livelli chiave di supporto o resistenza.

Durante l'accumulazione, il mercato tende a oscillare all'interno di una banda ristretta, in quanto i grandi operatori acquistano gradualmente l'asset senza far salire significativamente il suo prezzo. Questo acquisto costante riflette la loro fiducia nel futuro apprezzamento dell'asset. Per riconoscere la fase di accumulazione è necessario monitorare segnali quali un'azione dei prezzi poco volatile e variabile e un potenziale aumento del volume degli scambi senza grandi variazioni di prezzo.

In particolare, questo range ha lo scopo di intrappolare i trader al dettaglio su entrambi i lati del mercato. In un'accumulazione rialzista, ad esempio, in cui il prezzo finirà per rompere al rialzo, il range intrappolerà i trader rialzisti che acquistano dal livello di supporto all'interno del range. Dato che questi trader molto probabilmente fisseranno i loro stop loss al di sotto del range, questo apre la strada alla fase successiva: la manipolazione della liquidità.

Tuttavia, alcuni trader prenderanno anche una posizione corta in questo range, anticipando che il prezzo continuerà a rompere al ribasso. Questi trader alimentano la fase di distribuzione discussa più avanti.


FASE DI MANIPOLAZIONE

La fase di manipolazione è una parte fondamentale della strategia di trading ICT PO3. Questa fase è caratterizzata da azioni deliberate da parte degli investitori istituzionali per creare condizioni di mercato che ingannano e intrappolano i trader retail. Segue la fase di accumulazione, in cui vengono costruite le posizioni, e precede la fase di distribuzione, in cui queste posizioni vengono realizzate.

Ad esempio, in un mercato rialzista, dopo un periodo di accumulazione in cui i prezzi si sono stabilizzati all'interno di un range, potrebbe verificarsi un calo improvviso. Questo calo fa scattare gli ordini di stop-loss e spinge i trader al dettaglio a vendere. Inoltre, incoraggia alcuni a negoziare quello che sembra essere un breakout ribassista. Il denaro intelligente acquista quindi queste posizioni a prezzi più bassi, preparandosi per la fase di distribuzione in cui spinge i prezzi verso l'alto.


FASE DI DISTRIBUZIONE

La fase di distribuzione è la fase finale della strategia di trading Power of 3, in cui il denaro intelligente inizia a scaricare le posizioni costruite durante la fase di accumulazione. Questa fase segue la fase di manipolazione ed è caratterizzata da forti movimenti di prezzo nella direzione opposta alla manipolazione.

Ad esempio, in un mercato rialzista, il denaro intelligente inizia a comprare in modo aggressivo dopo che il prezzo è stato manipolato al ribasso per creare liquidità. Questa pressione di acquisto spinge il prezzo verso l'alto, segnalando l'inizio della fase di distribuzione. I trader possono cercare una conferma nell'aumento dei volumi e nella rottura dei livelli di resistenza precedenti da parte dei prezzi.


Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.


Recensioni 13
Adul Tanthuvanit
532
Adul Tanthuvanit 2025.08.28 01:56 
 

Compared with other EAs in the market, this EA can be considered genuine, as it is developed based on a strategy that has been proven to generate real profits, and it is not a strategy that risks wiping out the entire account. (I run at 1.5% profit which mean risk 6-7% per trade)

.

When I purchased this EA, the developer’s Live Signal had already been running for 5 months and was showing good profits. Although the system later encountered periods of alternating gains and losses, overall, it demonstrated strong recovery capability. The EA manages risk effectively, provides a reasonable RR (Risk-Reward ratio), and when set with proper risk parameters, it keeps drawdown at a controllable level.

.

The ICT PO3 strategy is a proven approach that can consistently generate profits. It follows the Smart Money Concept, often referred to as ‘trading like the banks.’ Of course, like any SMC strategy, there will be both profitable and losing trades. Running this EA is therefore more about expecting long-term profitability rather than judging it by only a few weeks of results.

.

Throughout my usage, I have experienced alternating profits and losses, which I believe is natural for an SMC-based strategy. Once market conditions become favorable again, I expect the EA to return to profitability.

Pablo Sanz Moniche
151
Pablo Sanz Moniche 2025.07.23 18:37 
 

Hello Damiem. Hope you are well. I bought this robot last week and have it in a Demo account with FP Markets. So far so good, only one trade but matching with the backtest. I know it is not a high frequency EA, which I like for emotional control but just looking forward to get more trades and compare with the backtest during some weeks. I understand that the logic for this EA is the same as per the other EA for the different currencies you offer. I´d like setting up a diversified EA portfolio on uncorrelated currency pairs. Thank you :)

Zachary Peach
2325
Zachary Peach 2025.07.16 16:15 
 

Great EA!

Jayadevan Kunnath Puthenpura
205
Jayadevan Kunnath Puthenpura 2025.09.16 18:49 
 

The EA looked good in backtests, but in real trading it was very disappointing. In the last couple of weeks, it gave many losses and I had to remove it from my chart after losing a lot of money. The risk–reward is comparatively okay, that's why I took the bot, but the win rate is too low, so the overall result is negative. It doesn’t seem to recover at all.

liganss
461
liganss 2025.09.02 03:57 
 

At the moment, this strategy does not seem suitable for the current market conditions and is consistently losing money.

Adul Tanthuvanit
532
Adul Tanthuvanit 2025.08.28 01:56 
 

Compared with other EAs in the market, this EA can be considered genuine, as it is developed based on a strategy that has been proven to generate real profits, and it is not a strategy that risks wiping out the entire account. (I run at 1.5% profit which mean risk 6-7% per trade)

.

When I purchased this EA, the developer’s Live Signal had already been running for 5 months and was showing good profits. Although the system later encountered periods of alternating gains and losses, overall, it demonstrated strong recovery capability. The EA manages risk effectively, provides a reasonable RR (Risk-Reward ratio), and when set with proper risk parameters, it keeps drawdown at a controllable level.

.

The ICT PO3 strategy is a proven approach that can consistently generate profits. It follows the Smart Money Concept, often referred to as ‘trading like the banks.’ Of course, like any SMC strategy, there will be both profitable and losing trades. Running this EA is therefore more about expecting long-term profitability rather than judging it by only a few weeks of results.

.

Throughout my usage, I have experienced alternating profits and losses, which I believe is natural for an SMC-based strategy. Once market conditions become favorable again, I expect the EA to return to profitability.

uchimi
1765
uchimi 2025.08.27 22:03 
 

It's such a shame. It's so sad...

Alex Quino
367
Alex Quino 2025.08.21 10:20 
 

Too many losses is unbearable. Had to remove the EA as it has slowly draining my capital. Poor R:R that's the problem. And you can't adjust the SL as there's no option to do it.

Damiem Marchand De Campos
2190
Risposta dello sviluppatore Damiem Marchand De Campos 2025.08.22 13:55
Your feedback is very important. I understand your comment, and I am always looking for ways to improve.
Qing Dui Meng
612
Qing Dui Meng 2025.08.21 05:30 
 

A bad review can cause huge losses. Not even a star is worth it

Damiem Marchand De Campos
2190
Risposta dello sviluppatore Damiem Marchand De Campos 2025.08.22 13:53
Thank you for your review. I disagree with your harsh words, because with all your market experience, you are fully aware that experts go through bad times, which is normal.
smp1990
429
smp1990 2025.08.13 14:51 
 

I'm really sorry having to write a bad review. Purchased this because the backtest looked promising, however I don't discard it is manipulated. I'm astonished on the precision how this EA has opened trades in the last 3-4 weeks. All of these trades were entered just before the market changed direction, making all trades a lost. I made just a couple of small win but these were solely because I closed them manually, otherwise, and time proved me right, these would have gone straight to the SL. Was maybe a bad streak? Come on... USDJPY was at 149, went all the way down to 145 and then the EA decides this is the moment to enter a trade, in the lowest point, just the moment it turns up and it goes up to 150 again. Seriously... maybe you should open the trades in the opposite direction the EA is calculating and put a trailing SL to protect profits... I don't like trasking EA's, so I will keep an eye in a demo account and update this comment

Damiem Marchand De Campos
2190
Risposta dello sviluppatore Damiem Marchand De Campos 2025.08.13 22:17
Thank you very much for the review.
I see your criticism as constructive and will take it into account in the next update, which I am currently working on. But it is also important to note that you are referring to the latest trades, where we had 3 losses and 8 gains in the last 11. You can see the signal, with real trades, 75 in total, 69 gains and 6 losses. These trades are unquestionable. So the expert is not doing very well at the moment, and I am working on the update, but without disregarding its performance in previous moments.
prduha
286
prduha 2025.08.12 17:45 
 

I'm upset with the results, lost money after long time without trading

Damiem Marchand De Campos
2190
Risposta dello sviluppatore Damiem Marchand De Campos 2025.08.13 22:05
Thank you very much for the review.
I understand that you are upset, but this is normal in business; all experts go through good times and bad times. In bad times, experts prove their resilience and ability to recover, something that I consider very important.
Thorsten Kaufmann
156
Thorsten Kaufmann 2025.08.07 05:01 
 

Hallo Damiem, der EA hat nun die ersten Trades gestartet. Was mir aufgefallen ist, dass ein recht großes SL-Verhältnis zum TP verwendet wird und kein Trailstop für die TP-Absicherung vorhanden ist. Wenn man mit geringem Risiko bei PropFirm Accounts damit Arbeitet, wird lediglich der TP vermindert und der SL nicht angepasst. Wenn ich ein Autolot Balance von 0,5% bei einem $100000 einstelle, habe ich einen SL von $1800. Wäre gut, wenn man den Drawdown und der Trailstop im EA ergänzen würde. Ich werde meine Bewertung erneut abgeben, wenn die ersten Erfahrungen gemacht wurden.

Damiem Marchand De Campos
2190
Risposta dello sviluppatore Damiem Marchand De Campos 2025.08.07 13:46
Thank you very much for your feedback, which is very important to me.
As for the RR, it is fixed at 1:4, and has always been so since the launch of the expert advisor, proving to be correct so far. As for trailing stops, I have done many tests and have not achieved better results in the long term, so I did not add them.
Based on my experience with prop firms, I suggest using the Fixed Lot or Fixed Profit modes to have more control over DD. I will send you a private message to suggest settings.
Pablo Sanz Moniche
151
Pablo Sanz Moniche 2025.07.23 18:37 
 

Hello Damiem. Hope you are well. I bought this robot last week and have it in a Demo account with FP Markets. So far so good, only one trade but matching with the backtest. I know it is not a high frequency EA, which I like for emotional control but just looking forward to get more trades and compare with the backtest during some weeks. I understand that the logic for this EA is the same as per the other EA for the different currencies you offer. I´d like setting up a diversified EA portfolio on uncorrelated currency pairs. Thank you :)

Damiem Marchand De Campos
2190
Risposta dello sviluppatore Damiem Marchand De Campos 2025.07.27 03:10
Thanks for review!
Zachary Peach
2325
Zachary Peach 2025.07.16 16:15 
 

Great EA!

Damiem Marchand De Campos
2190
Risposta dello sviluppatore Damiem Marchand De Campos 2025.07.16 17:52
Thank you very much for your trust in my work and for your feedback, which is very important.
Gabriel Saletti Pinotti
338
Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:30 
 

Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

Damiem Marchand De Campos
2190
Risposta dello sviluppatore Damiem Marchand De Campos 2025.07.15 15:46
Thank you very much for your trust in my work and for your feedback, which is very important.
cyberhiga
1070
cyberhiga 2025.05.02 04:59 
 

It has been in operation since April 16, 2025 and has performed very well. We have not had any losses yet. Looking at the trading history, it is safe to say that I enter at a good point and close in a relatively short time. I felt the author does a very good job.

Damiem Marchand De Campos
2190
Risposta dello sviluppatore Damiem Marchand De Campos 2025.05.09 13:36
Thanks for review!
Rispondi alla recensione