THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo USDJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie ICT POWER OF THREE (PO3) e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.









Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Take Profit (TP) fisso e uno Stop Loss (SL) fisso impostati fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.





Tre modalità operative:



Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.

Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.

AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.





Come si installa:

Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (USDJPY) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (USDJPY) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (USDJPY), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!





Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è Lotto automatico,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso.





La strategia principale di questo esperto è - ICT POWER OF THREE (PO3) - di Michael J. Huddleston





L'ICT Power of 3 è un metodo di trading strategico che aiuta i trader a identificare il comportamento del “denaro intelligente”. Seziona i movimenti di mercato in tre fasi distinte: accumulazione, manipolazione e distribuzione. Questo articolo esplora le complessità della strategia Power of 3 e la sua applicazione pratica nel trading.

L'ICT Power of 3 (PO3), o setup AMD, è un quadro strategico di trading sviluppato da Michael J. Huddleston, meglio conosciuto come Inner Circle Trader. Questo approccio ruota attorno a tre fasi critiche: accumulazione, manipolazione e distribuzione, che nel complesso aiutano i trader a comprendere e anticipare i movimenti del mercato.





FASE DI ACCUMULAZIONE

La fase di accumulazione è una fase iniziale cruciale della strategia di trading Power of 3. Rappresenta un periodo in cui gli investitori istituzionali, la manipolazione e la distribuzione sono in grado di anticipare i movimenti del mercato. Rappresenta un periodo in cui gli investitori istituzionali, spesso definiti “smart money”, costruiscono con calma le loro posizioni in un determinato asset. Questa fase è caratterizzata da una volatilità relativamente bassa e da un movimento laterale dei prezzi, tipicamente in prossimità di livelli chiave di supporto o resistenza.

Durante l'accumulazione, il mercato tende a oscillare all'interno di una banda ristretta, in quanto i grandi operatori acquistano gradualmente l'asset senza far salire significativamente il suo prezzo. Questo acquisto costante riflette la loro fiducia nel futuro apprezzamento dell'asset. Per riconoscere la fase di accumulazione è necessario monitorare segnali quali un'azione dei prezzi poco volatile e variabile e un potenziale aumento del volume degli scambi senza grandi variazioni di prezzo.

In particolare, questo range ha lo scopo di intrappolare i trader al dettaglio su entrambi i lati del mercato. In un'accumulazione rialzista, ad esempio, in cui il prezzo finirà per rompere al rialzo, il range intrappolerà i trader rialzisti che acquistano dal livello di supporto all'interno del range. Dato che questi trader molto probabilmente fisseranno i loro stop loss al di sotto del range, questo apre la strada alla fase successiva: la manipolazione della liquidità.

Tuttavia, alcuni trader prenderanno anche una posizione corta in questo range, anticipando che il prezzo continuerà a rompere al ribasso. Questi trader alimentano la fase di distribuzione discussa più avanti.





FASE DI MANIPOLAZIONE

La fase di manipolazione è una parte fondamentale della strategia di trading ICT PO3. Questa fase è caratterizzata da azioni deliberate da parte degli investitori istituzionali per creare condizioni di mercato che ingannano e intrappolano i trader retail. Segue la fase di accumulazione, in cui vengono costruite le posizioni, e precede la fase di distribuzione, in cui queste posizioni vengono realizzate.

Ad esempio, in un mercato rialzista, dopo un periodo di accumulazione in cui i prezzi si sono stabilizzati all'interno di un range, potrebbe verificarsi un calo improvviso. Questo calo fa scattare gli ordini di stop-loss e spinge i trader al dettaglio a vendere. Inoltre, incoraggia alcuni a negoziare quello che sembra essere un breakout ribassista. Il denaro intelligente acquista quindi queste posizioni a prezzi più bassi, preparandosi per la fase di distribuzione in cui spinge i prezzi verso l'alto.





FASE DI DISTRIBUZIONE

La fase di distribuzione è la fase finale della strategia di trading Power of 3, in cui il denaro intelligente inizia a scaricare le posizioni costruite durante la fase di accumulazione. Questa fase segue la fase di manipolazione ed è caratterizzata da forti movimenti di prezzo nella direzione opposta alla manipolazione.

Ad esempio, in un mercato rialzista, il denaro intelligente inizia a comprare in modo aggressivo dopo che il prezzo è stato manipolato al ribasso per creare liquidità. Questa pressione di acquisto spinge il prezzo verso l'alto, segnalando l'inizio della fase di distribuzione. I trader possono cercare una conferma nell'aumento dei volumi e nella rottura dei livelli di resistenza precedenti da parte dei prezzi.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.



