THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three
- Damiem Marchand De Campos
- Versione: 8.0
- Aggiornato: 27 novembre 2025
- Attivazioni: 10
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.
Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo USDJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.
Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.
L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.
L'EA si basa sulle strategie ICT POWER OF THREE (PO3) e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.
Caratteristiche principali:
Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.
Ogni posizione ha un Take Profit (TP) fisso e uno Stop Loss (SL) fisso impostati fin dall'inizio.
Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.
Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.
Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.
Tre modalità operative:
Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.
Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.
AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.
Come si installa:
- Scaricate questo EA,
- Assicurarsi che tutte le coppie (USDJPY) siano nel Market Watch (Ctrl+M),
- Avere il grafico (USDJPY) sul timeframe H1,
- Posizionare questo EA sul grafico (USDJPY),
- Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito,
- Fare clic su OK per attivare,
- Fatto!
INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:
- [#01] Numero magico,
- [#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),
- --- Se [#02] è Lotto fisso,
- --- Se [#02] è Profitto fisso (USD),
- --- Se [#02] è Lotto automatico,
- [#06] Commento,
- [#07] Suffisso.
Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.
La strategia principale di questo esperto è - ICT POWER OF THREE (PO3) - di Michael J. Huddleston
L'ICT Power of 3 è un metodo di trading strategico che aiuta i trader a identificare il comportamento del “denaro intelligente”. Seziona i movimenti di mercato in tre fasi distinte: accumulazione, manipolazione e distribuzione. Questo articolo esplora le complessità della strategia Power of 3 e la sua applicazione pratica nel trading.
L'ICT Power of 3 (PO3), o setup AMD, è un quadro strategico di trading sviluppato da Michael J. Huddleston, meglio conosciuto come Inner Circle Trader. Questo approccio ruota attorno a tre fasi critiche: accumulazione, manipolazione e distribuzione, che nel complesso aiutano i trader a comprendere e anticipare i movimenti del mercato.
FASE DI ACCUMULAZIONE
La fase di accumulazione è una fase iniziale cruciale della strategia di trading Power of 3. Rappresenta un periodo in cui gli investitori istituzionali, la manipolazione e la distribuzione sono in grado di anticipare i movimenti del mercato. Rappresenta un periodo in cui gli investitori istituzionali, spesso definiti “smart money”, costruiscono con calma le loro posizioni in un determinato asset. Questa fase è caratterizzata da una volatilità relativamente bassa e da un movimento laterale dei prezzi, tipicamente in prossimità di livelli chiave di supporto o resistenza.
Durante l'accumulazione, il mercato tende a oscillare all'interno di una banda ristretta, in quanto i grandi operatori acquistano gradualmente l'asset senza far salire significativamente il suo prezzo. Questo acquisto costante riflette la loro fiducia nel futuro apprezzamento dell'asset. Per riconoscere la fase di accumulazione è necessario monitorare segnali quali un'azione dei prezzi poco volatile e variabile e un potenziale aumento del volume degli scambi senza grandi variazioni di prezzo.
In particolare, questo range ha lo scopo di intrappolare i trader al dettaglio su entrambi i lati del mercato. In un'accumulazione rialzista, ad esempio, in cui il prezzo finirà per rompere al rialzo, il range intrappolerà i trader rialzisti che acquistano dal livello di supporto all'interno del range. Dato che questi trader molto probabilmente fisseranno i loro stop loss al di sotto del range, questo apre la strada alla fase successiva: la manipolazione della liquidità.
Tuttavia, alcuni trader prenderanno anche una posizione corta in questo range, anticipando che il prezzo continuerà a rompere al ribasso. Questi trader alimentano la fase di distribuzione discussa più avanti.
FASE DI MANIPOLAZIONE
La fase di manipolazione è una parte fondamentale della strategia di trading ICT PO3. Questa fase è caratterizzata da azioni deliberate da parte degli investitori istituzionali per creare condizioni di mercato che ingannano e intrappolano i trader retail. Segue la fase di accumulazione, in cui vengono costruite le posizioni, e precede la fase di distribuzione, in cui queste posizioni vengono realizzate.
Ad esempio, in un mercato rialzista, dopo un periodo di accumulazione in cui i prezzi si sono stabilizzati all'interno di un range, potrebbe verificarsi un calo improvviso. Questo calo fa scattare gli ordini di stop-loss e spinge i trader al dettaglio a vendere. Inoltre, incoraggia alcuni a negoziare quello che sembra essere un breakout ribassista. Il denaro intelligente acquista quindi queste posizioni a prezzi più bassi, preparandosi per la fase di distribuzione in cui spinge i prezzi verso l'alto.
FASE DI DISTRIBUZIONE
La fase di distribuzione è la fase finale della strategia di trading Power of 3, in cui il denaro intelligente inizia a scaricare le posizioni costruite durante la fase di accumulazione. Questa fase segue la fase di manipolazione ed è caratterizzata da forti movimenti di prezzo nella direzione opposta alla manipolazione.
Ad esempio, in un mercato rialzista, il denaro intelligente inizia a comprare in modo aggressivo dopo che il prezzo è stato manipolato al ribasso per creare liquidità. Questa pressione di acquisto spinge il prezzo verso l'alto, segnalando l'inizio della fase di distribuzione. I trader possono cercare una conferma nell'aumento dei volumi e nella rottura dei livelli di resistenza precedenti da parte dei prezzi.
Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.
Compared with other EAs in the market, this EA can be considered genuine, as it is developed based on a strategy that has been proven to generate real profits, and it is not a strategy that risks wiping out the entire account. (I run at 1.5% profit which mean risk 6-7% per trade)
.
When I purchased this EA, the developer’s Live Signal had already been running for 5 months and was showing good profits. Although the system later encountered periods of alternating gains and losses, overall, it demonstrated strong recovery capability. The EA manages risk effectively, provides a reasonable RR (Risk-Reward ratio), and when set with proper risk parameters, it keeps drawdown at a controllable level.
.
The ICT PO3 strategy is a proven approach that can consistently generate profits. It follows the Smart Money Concept, often referred to as ‘trading like the banks.’ Of course, like any SMC strategy, there will be both profitable and losing trades. Running this EA is therefore more about expecting long-term profitability rather than judging it by only a few weeks of results.
.
Throughout my usage, I have experienced alternating profits and losses, which I believe is natural for an SMC-based strategy. Once market conditions become favorable again, I expect the EA to return to profitability.