AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.





Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo AUDJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.





Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Target fisso e uno Stop Loss fisso impostato fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.





Tre modalità operative:



Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.

Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.

AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.





Come si installa:

Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (AUDJPY) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (AUDJPY) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (AUDJPY), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è Lotto automatico,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso.





Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.





La strategia principale di questo esperto è - ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY - di Michael J. Huddleston.





Fa parte di un insieme più ampio di strategie di analisi tecnica volte a individuare i punti di ingresso ottimali per l'acquisto o la vendita sui mercati finanziari. L'OTE si basa principalmente sul ritracciamento di Fibonacci e sul concetto di squilibrio dei prezzi e di liquidità, cercando di massimizzare il rapporto rischio-rendimento entrando negli scambi in zone strategicamente definite e favorite dall'attività istituzionale.

La tecnica ICT OTE, o Optimal Trade Entry, è un approccio di analisi tecnica utilizzato per identificare i momenti migliori per entrare in un'operazione di acquisto o vendita sul mercato finanziario. Sviluppata per aiutare i trader a prendere decisioni informate, questa tecnica combina elementi di analisi tecnica e matematica per fornire segnali di entrata precisi.





LE BASI DELLA TECNICA

L'OTE si basa sull'idea che dopo un movimento di prezzo significativo, il mercato tende a ritracciare prima di continuare nella direzione della tendenza prevalente. La tecnica si concentra su specifici livelli di Fibonacci, in particolare sull'area compresa tra il 61,8% e il 79%, definita “zona ottimale”, dove è probabile che le istituzioni entrino nel mercato. Questo approccio mira a sincronizzare l'ingresso del trader con l'attività istituzionale, sfruttando i punti in cui la continuazione del trend è più probabile.

La tecnica ICT OTE si basa sull'idea che i mercati finanziari seguano modelli identificabili. Analizzando questi schemi, è possibile identificare i momenti di alta probabilità di inversione o continuazione del trend. La tecnica utilizza una combinazione di indicatori tecnici, come medie mobili, indici di forza relativa e oscillatori, per generare segnali di entrata.





CONTESTO ISTITUZIONALE E LIQUIDITÀ

La tecnica considera anche il comportamento delle istituzioni finanziarie, che spesso operano sulla base di squilibri di liquidità e di prezzo. L'ICT OTE si inserisce in questo contesto identificando le aree in cui è probabile che si accumulino gli ordini istituzionali, di solito in prossimità di zone di liquidità residua. Una comprensione precisa di queste aree aiuta i trader a evitare ingressi prematuri e ad allineare le loro operazioni con flussi di ordini significativi.





CONDIZIONI PER UN'ENTRATA VALIDA NELL'OTE

Affinché un'entrata basata sulla tecnica OTE sia valida, devono essere soddisfatti alcuni criteri tecnici, come la formazione di una struttura di mercato favorevole (massimi o minimi significativi, ad esempio), la conferma della direzione del trend e la confluenza con altri strumenti analitici come il supporto, la resistenza o i livelli di squilibrio precedenti. La combinazione di questi elementi migliora l'affidabilità dell'entrata e aumenta la probabilità di successo dell'operazione.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.



