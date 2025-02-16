Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver





EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.





Bu, EURUSD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.





Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun sabit bir Hedefi ve başlangıçtan itibaren belirlenmiş sabit bir Zararı Durdurma hedefi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.





Nasıl kurulur:

Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (EURUSD) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (EURUSD) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (EURUSD) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

[#01] Sihirli Numara,

[#02] Yayılma Maks,

[#03] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Hedef),

[#04] Sabit Lot,

[#05] Hedef (USD),

[#06] Yorum.





Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.





Bu uzmanın ana stratejisi - MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) - Gerald Appel tarafından





Hareketli ortalama yakınsama/ıraksama (MACD), yatırımcıların fiyat trendlerini belirlemelerine, trend momentumunu ölçmelerine ve alım veya satım için giriş noktalarını belirlemelerine yardımcı olan teknik bir göstergedir. MACD, bir menkul kıymetin fiyatının iki üstel hareketli ortalaması (EMA) arasındaki ilişkiyi gösteren, trend takip eden bir momentum göstergesidir.

MACD göstergesi, çoğunlukla kapanış fiyatı olmak üzere geçmiş fiyat verilerinden hesaplanan üç zaman serisinden oluşan bir koleksiyondur. Bu üç seri şunlardır: uygun MACD serisi, SİNYAL veya ORTALAMA serisi ve ikisi arasındaki fark olan BÖLÜNME serisi. MACD serisi, fiyat serisinin HIZLI (kısa dönem) üstel hareketli ortalaması (EMA) ile YAVAŞ (daha uzun dönem) EMA'sı arasındaki farktır. Ortalama seri, MACD serisinin kendisinin bir EMA'sıdır.





SİNYAL HATTI GEÇİŞİ

MACD ve ortalama çizgileri kesiştiğinde, yani sapma (çubuk grafik) işaret değiştirdiğinde bir “sinyal çizgisi geçişi” meydana gelir. Böyle bir olayın standart yorumu, MACD çizgisi ortalama çizgisinden yukarı doğru geçerse (“yükseliş” geçişi) alım yapılması veya ortalama çizgisinden aşağı doğru geçerse (“düşüş” geçişi) satış yapılması tavsiyesidir. Bu olaylar, hisse senedindeki trendin çaprazlama yönünde hızlanmak üzere olduğunun göstergesi olarak kabul edilir.





SIFIR ÇAPRAZLAMA

MACD serisi işaret değiştirdiğinde, yani MACD çizgisi yatay sıfır eksenini geçtiğinde bir “sıfır geçiş” olayı meydana gelir. Bu, fiyat serisinin hızlı ve yavaş EMA'ları arasında fark olmadığında gerçekleşir. MACD'nin pozitiften negatife dönmesi “düşüş”, negatiften pozitife dönmesi ise “yükseliş” olarak yorumlanır. Sıfır kesişmeleri bir trendin yönünün değiştiğine dair kanıt sağlar ancak momentumunun teyidi sinyal çizgisi kesişmesine göre daha azdır.





DIVERGENCE

“Pozitif sapma” veya ‘yükseliş sapması’, fiyat yeni bir dip yaptığında ancak MACD kendi başına yeni bir dip ile teyit etmediğinde ortaya çıkar. “Negatif sapma” veya ‘düşüş sapması’, fiyat yeni bir tepe yaptığında ancak MACD kendi yeni bir tepe ile teyit etmediğinde ortaya çıkar. MACD çizgisinde ve/veya MACD Histogramında fiyatla ilgili bir sapma meydana gelebilir.





YANLIŞ SİNYALLER

Her tahmin algoritması gibi MACD de yanlış sinyaller üretebilir. Örneğin bir hisse senedinde ani bir düşüşün ardından gelen bir yükseliş geçişi yanlış pozitif olabilir. Yanlış negatif ise, düşüş eğilimi görülmesine rağmen hisse senedinin aniden yukarı doğru ivmelendiği bir durum olabilir.

İhtiyatlı bir strateji, dayanmalarını sağlamak için sinyal hattı geçişlerine bir filtre uygulamak olabilir. Bir fiyat filtresi örneği, MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıkarsa ve ardından üç gün boyunca üzerinde kalırsa satın almak olabilir. Herhangi bir filtreleme stratejisinde olduğu gibi, bu yanlış sinyal olasılığını azaltır, ancak kaçırılan kar sıklığını artırır.





Bu uzman ayrıca temel olarak bir gösterge sepeti kullanır; bunlardan en önemlisi, geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.



