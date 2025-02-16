EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。





これは (EURUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

このEAは MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。





主な特徴

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。

すべてのポジションには固定ターゲットと固定ストップロスが最初から設定されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。





インストール方法

このEAをダウンロードしてください、 全てのペア (EURUSD) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、 (EURUSD) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、 このEAを (EURUSD) チャート上に置きます、 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、 OKをクリックしてアクティブにします、 完了です！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：

[#01] マジックナンバー,

[#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,

--- [#02]が固定ロットの場合、

--- [#02]が固定利益（USD）の場合、

--- [#02]がオートロットの場合、

[#06] コメント、

[#07] サフィックス 、

[#08] 最大ポジション数 (1または2)、

[#09] 戦略1 (オンまたはオフ)、

[#10] 戦略2 (オンまたはオフ)。





私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。





このエキスパートの主な戦略は - MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) - ジェラルド・アペル著





移動平均収束/発散（MACD）は、投資家が価格動向を把握し、トレンドの勢いを測定 し、売買のエントリー・ポイントを特定するのに役立つテクニカル指標です。MACDは、トレンド追随型のモメンタム指標で、証券価格の2つの指数平 均移動平均（EMA）の関係を示します。

MACDインディケータは、過去の価格データから計算された3つの時系列 の集合体です。こ れ ら 3 つ の 時 系 列 は 、正 確 な MACD時系列、シグナルまたは平均時系列、そして2つの時系列の差 であるディバージェンス時系列です。MACD系列は、価格系列のFAST（短周期）指数移動平均（EMA） とSLOW（長周期）EMAの差です。平均系列は、MACD系列のEMAそのものです。





シグナルライン・クロスオーバー

シグナル・ライン・クロスオーバー」は、MACDと平均線がクロスするとき、すなわ ち、ダイバージェンス（棒グラフ）の符号が変わるときに発生する。このような事象の標準的な解釈は、MACD線が平均線を上抜けたら買い推奨（「強気」クロスオーバー）、平均線を下抜けたら売り推奨（「弱気」クロスオーバー）である。これらのイベントは、株価のトレンドがクロスオーバーの方向に加速することを示しているとみなされます。





ゼロクロスオーバー

ゼロクロスオーバー」は、MACDシリーズの符号が変化する、つまりMACDラインが水平ゼロ軸を横切るときに発生します。これは、価格系列の高速EMAと低速EMAの間に差がないときに起こります。MACDが陽線から陰線に変化すると「弱気」、陰線から陽線に変化すると「強気」と解釈される。ゼロクロスオーバーは、トレンドの方向性の変化を示す証拠となりますが、シグナ ルラインのクロスオーバーに比べ、その勢いを確認することはできません。





ダイバージェンス

陽線ダイバージェンス」または「強気ダイバージェンス」は、価格が安値を更新し ても、MACDが安値を更新しない場合に発生します。負のダイバージェンス 「または 」弱気のダイバージェンス "は、価格が新高値 をつけたが、MACDが新高値を更新しなかったときに発生する。価格に対するダイバージェンスは、MACDラインおよび/またはMACDヒストグラムで発生する可能性があります。





誤シグナル

他の予測アルゴリズムと同様、MACDは偽のシグナルを発生させることがあります。例えば、強気のクロスオーバーの後に株価が急落するような場合です。偽陰性は、弱気のクロスオーバーがあるにもかかわらず、株価が急に上昇に加速したような状況です。

慎重な戦略としては、シグナルラインのクロスオーバーにフィルターを適用し、それが維持されていることを確認することであろう。価格フィルターの例としては、MACD線がシグナル線を上抜けし、3日間シグナル線を上抜けたままであれば買いというものがある。どのようなフィルタリング戦略にも言えることだが、これによって偽シグナルの確率は下がるが、利益を逃す頻度は高くなる。





このエキスパートもまた、インジケーターのバスケットを基礎として使用しています。主なインジケーターは、開発者によって作成され、最適化された、ユニークな専用インジケーターです。



