Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。





这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (EURUSD) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。

在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。

该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。

该 EA 以 MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。





主要特点

该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。

每个仓位从一开始就设定了固定目标和固定止损。

手数也是根据输入自动计算和确定的。

始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。

该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。





如何安装

下载此 EA、 确保所有货币对（EURUSD）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (EURUSD) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (EURUSD) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 “确定 ”激活、 完成！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：

[#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀 ，

[#08] 最大持仓数量（1或2），

[#09] 策略1（开启或关闭），

[#10] 策略2（开启或关闭）。





我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。





该专家的主要策略是 - MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) - 作者：Gerald Appel





移动平均线收敛/发散 (MACD) 是一种技术指标，可帮助投资者识别价格趋势、衡量趋势动量并确定买入或卖出的切入点。MACD 是一种趋势跟踪动量指标，显示证券价格的两条指数移动平均线 (EMA) 之间的关系。

MACD 指标是根据历史价格数据（通常是收盘价）计算得出的三个时间序列的集合。这三个序列是：MACD 序列本身、信号或平均值序列，以及 DIVERGENCE 序列，即两者之间的差值。MACD 系列是价格系列的快速（短周期）指数移动平均线 (EMA) 与慢速（较长周期）EMA 之间的差值。平均线系列是 MACD 系列本身的 EMA。





信号线交叉

当 MACD 和平均线交叉时，即背离（柱状图）改变符号时，就会出现 “信号线交叉”。对此类事件的标准解释是，如果 MACD 线向上穿过平均线（“看涨 ”交叉），则建议买入；如果向下穿过平均线（“看跌 ”交叉），则建议卖出。这些事件被视为股价趋势即将向交叉方向加速发展的迹象。





零交叉

当 MACD 序列改变符号，即 MACD 线穿过水平零轴时，就会发生 “零交叉 ”事件。当价格序列的快速和慢速 EMA 之间没有差异时，就会发生这种情况。MACD 由正转负被解释为 “看跌”，由负转正被解释为 “看涨”。零交叉提供了趋势方向变化的证据，但与信号线交叉相比，对趋势动量的确认较少。





背离

正背离 “或 ”看涨背离 "发生在价格创出新低，但 MACD 没有确认自己创出新低的情况下。负背离 “或 ”看跌背离 "发生在价格创出新高，但 MACD 没有确认自己创出新高的情况下。与价格相关的背离可能出现在 MACD 线和/或 MACD 柱状图上。





错误信号

与任何预测算法一样，MACD 也会产生错误信号。例如，看涨交叉后股价突然下跌就是假阳线。假阴线则是出现看跌交叉，但股价却突然加速上扬。

审慎的策略可能是对信号线交叉进行过滤，以确保其保持不变。价格过滤的一个例子是，如果 MACD 线突破信号线，并在其上方保持三天，则买入。与任何过滤策略一样，这降低了错误信号出现的概率，但增加了错失利润的频率。





该专家还使用了一篮子指标作为基础，其中最主要的指标是由开发者创建并优化的独一无二的专属指标。



