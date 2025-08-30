Argos Fury

5

Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato

Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek.
Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero.

Segnale live

__________

Configurazione
Timeframe: H1
Leva: min. 1:30
Deposito: min. $200
Simbolo: XAUUSD
Broker: tutti

Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversione è nuova – ed è proprio questo a renderla interessante. Se sei alla ricerca di approcci innovativi,
non dovresti ignorare questo EA. È il primo del suo genere su questa piattaforma — e probabilmente l’inizio di una nuova direzione nel trading automatizzato.

Invece di affidarsi a modelli predefiniti o configurazioni fisse, questo EA lavora in modo adattivo. Riconosce e comprende come cambia il mercato
e si adatta di conseguenza. Con un focus sulle zone di inversione e sull’analisi della pressione dei prezzi, va molto più in profondità rispetto agli strumenti tradizionali.


Introduzione a Deep Seek

Deep Seek è un modello di analisi moderno, basato su strutture dati avanzate.
Scansiona il mercato in tempo reale, riconosce pattern, valuta la volatilità e legge tra le righe — dove gli indicatori classici si fermano.

Deep Seek è particolarmente efficace in:

  • valutazione della forza e debolezza del mercato

  • identificazione delle zone di transizione

  • adattamento alle diverse fasi di mercato

Sistema IA Capacità di trading Analisi dati Velocità di risposta Gestione del rischio
Deep Seek Molto alta Eccellente Estremamente veloce Eccezionale
ChatGPT-4 Alta Molto buona Veloce Buona
ChatGPT-3.5 Media Buona Media Media
Google Bard Media Buona Veloce Buona
Bing AI Media Buona Veloce Buona

(Statistiche verificate per la valutazione dei sistemi di intelligenza artificiale)


Strategia Dynamic Reversal Zoning

Questa strategia si concentra sulle cosiddette  zone di liquidità : aree dove il mercato tende a invertire.
L’EA rileva zone in cui si accumula pressione sui prezzi o dove il momentum si rompe. Invece di operare alla cieca, attende segnali chiari in queste zone.

Ingressi precisi sono resi possibili attraverso i seguenti meccanismi:

  • Rilevamento delle zone in tempo reale
  • Logica di ingresso con opzione di re-entry

  • Combinazione di struttura delle candele, volume e velocità di movimento

Perché questa combinazione è così potente

Deep Seek fornisce il contesto, la strategia definisce il piano.
Mentre gli EA tradizionali cercano di interpretare il mercato con regole rigide, questo EA combina i punti di forza di entrambi gli approcci:

  • Deep Seek rileva quando una zona è realmente rilevante
  • La strategia decide come reagire

Risultato: un EA flessibile, che rimane chiaro anche in fasi di mercato turbolente e individua opportunità dove altri escono.

Per chi è adatto questo EA?

Che tu operi a breve termine o abbia una visione a medio/lungo termine — questo EA si adatta. È particolarmente adatto a:

  • Trader che apprezzano ingressi precisi
  • Fasi con alta volatilità
  • Mercati in consolidamento o in range


Recensioni 9
Steffen Schmidt
460
Steffen Schmidt 2025.09.22 19:44 
 

Hello Alexandar, you can use capital/ funds less than $40 with the right settings the hidden gem algorithm behind this EA is excellent and beyond anything I've ever witnessed in my entire lifetime as a trader, highest professionalism with exemplary dedication of quality, methodology focuses on localized volatility zones and directional clusters, with another methodology centers around localized volatility pockets, directional micro-breakouts, and short-cycle price responses observed within gold-specific movement patterns. Deep Seek is a modern analysis model based on advanced data structures. In combination with the Dynamic Reversal Zoning strategy, a system is created that not only detects market movements – but understands them. It scans the market in real time, identifies patterns, evaluates volatility and reads between the lines – right where traditional indicators stop. Can always count on continuously, improving, implementing updates and new combination of both Deep Seek and OpenAI that will be more than enough for the future and next generation to come. Argos Fury need to be offered in a strictly limited number of copies. Once the allocation is reached, the product will no longer be available for purchase. https://msg2.mql5.com/attach/0x01DC2BF3AAC12101

Goldex66
129
Goldex66 2025.09.22 19:03 
 

Hello everyone! I decided to wait a bit before writing my review, and now it’s been 4 weeks. Honestly – it couldn’t be better! The signals may not come often, but every single one of the 8 trades so far has hit full TP. I’ve tried several different EAs, but ARGOS FURY is truly the Holy Grail of this market! I also want to highlight Mr. Alexander – very helpful, patient, and always ready to answer questions. I kept asking when trades would come, and finally they did – with results that exceeded my expectations. Highly recommended! 🚀🔥

David
546
David 2025.09.19 18:23 
 

Purchased the EA yesterday and after two trades today it has already paid for itself and more. Looking forward to seeing more of what this EA can do over the coming months :-)

