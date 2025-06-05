NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.





Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo GBPJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie ICT FVG FAIR VALUE GAP e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.





Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Target fisso e uno Stop Loss fisso impostato fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.





Tre modalità operative:



Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.

Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.

AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.





Come si installa:

Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (GBPJPY) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (GBPJPY) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (GBPJPY), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è Lotto automatico,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso.





Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.





La strategia principale di questo esperto è - ICT FVG FAIR VALUE GAP - di Michael J. Huddleston





La tecnica ICT FVG (Fair Value Gap), sviluppata nell'ambito della metodologia Inner Circle Trader (ICT), è un approccio ampiamente utilizzato nell'analisi tecnica per identificare opportunità di ingresso basate sugli squilibri di liquidità nei mercati finanziari. Il concetto di Fair Value Gap si riferisce alle aree del grafico in cui si verifica uno squilibrio tra acquirenti e venditori, tipicamente a seguito di forti movimenti di prezzo, rivelando potenziali zone di interesse istituzionale e possibili inversioni o continuazioni di tendenza.





IDENTIFICARE IL FAIR VALUE GAP

Il FVG viene identificato quando, in una sequenza di tre candele consecutive, c'è un “gap” tra il massimo di una candela e il minimo della successiva, senza sovrapposizioni. Questo gap indica uno squilibrio di liquidità in cui il prezzo si è mosso rapidamente senza sufficienti scambi tra acquirenti e venditori. Queste aree sono viste come zone in cui i grandi operatori, come le istituzioni finanziarie, possono tornare a cercare liquidità, rendendole fondamentali per l'analisi e gli ingressi strategici.





RUOLO ISTITUZIONALE E INVERSIONI DI PREZZO

Uno dei principi fondamentali della tecnica ICT è l'idea che il mercato sia guidato da istituzioni che mirano ad aree di liquidità specifiche, come i Fair Value Gap. Dopo un forte movimento, il prezzo spesso torna indietro a questi gap prima di continuare il suo percorso. Ciò accade perché gli ordini istituzionali potrebbero non essere stati eseguiti completamente durante il movimento iniziale. Il ritorno al FVG rappresenta un tentativo di “riempire” tali ordini, che possono offrire opportunità di inversione o continuazione a seconda del contesto di mercato.





CONFLUENZA CON ALTRI ELEMENTI DI ANALISI ICT

Per aumentare la precisione degli ingressi basati sui FVG, la tecnica viene spesso utilizzata in combinazione con altri concetti ICT quali liquidità, breaker block, order block e struttura di mercato. La presenza di un FVG all'interno di una zona di liquidità o vicino a un blocco di ordini aumenta significativamente la probabilità di una reazione significativa dei prezzi. Inoltre, l'analisi multi-timeframe (top-down) è essenziale per convalidare l'importanza del gap, assicurando che l'ingresso sia in linea con il trend prevalente e le zone di interesse istituzionali.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.



