Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.





Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo USDCAD, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie DIVERGENCE PATTERNS e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.





Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Take Profit (TP) fisso e uno Stop Loss (SL) fisso impostati fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.





Tre modalità operative:



Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.

Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.

AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.





Come si installa:

Come si installa:

Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (USDCAD) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (USDCAD) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (USDCAD), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è Lotto automatico,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso.





Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.





La strategia principale di questo esperto è - PATTERNS DIVERGENZA - di Charles Dow





La divergenza si verifica quando il prezzo di un'attività si muove in una direzione, ma un indicatore, come l'RSI o il MACD, si muove nella direzione opposta. Questa differenza tra prezzo e indicatore può segnalare che la tendenza attuale potrebbe cambiare presto. Gli esperti utilizzano i modelli di divergenza per individuare potenziali inversioni o prosecuzioni del mercato.

Ad esempio:

In una divergenza rialzista, il prezzo fa dei minimi più bassi, ma l'indicatore fa dei minimi più alti. Ciò significa che, anche se il prezzo sta scendendo, la pressione di vendita si sta indebolendo e potrebbe arrivare un movimento al rialzo.

In una divergenza ribassista, il prezzo fa registrare massimi più alti, ma l'indicatore fa registrare massimi più bassi. Ciò suggerisce che la forza d'acquisto sta diminuendo e il prezzo potrebbe scendere presto.

Nei mercati in trend: I modelli di divergenza nascosti aiutano a confermare che la tendenza continuerà. Ad esempio, in un trend rialzista, una divergenza rialzista potrebbe indicare che la tendenza è ancora forte.

Nei mercati laterali: La divergenza regolare è utile per individuare le inversioni quando il prezzo si muove all'interno di un range senza una direzione chiara.





DIVERGENZA REGOLARE RIALZISTA

La formazione di minimi inferiori nel prezzo e di minimi superiori nell'oscillatore è chiamata divergenza rialzista. Questo tipo di divergenza dell'oscillatore inverte il prezzo da una tendenza ribassista a una tendenza rialzista. La divergenza rialzista è un'indicazione di inversione di tendenza.





DIVERGENZA RIBASSISTA REGOLARE

La formazione di massimi più alti nel prezzo e di massimi più bassi nell'oscillatore è chiamata divergenza ribassista. Significa che gli acquirenti si stanno indebolendo e i venditori si preparano a entrare nel mercato. Ciò causerà un'inversione di tendenza del prezzo da rialzista a ribassista. La divergenza ribassista è un segnale di inversione di tendenza.





DIVERGENZA RIALZISTA NASCOSTA

Se l'oscillatore forma un minimo inferiore ma il prezzo forma un minimo superiore sul grafico, questo tipo di divergenza è chiamato divergenza rialzista nascosta. Indica che gli acquirenti si stanno rafforzando e che la precedente tendenza rialzista continuerà. La divergenza rialzista nascosta è un segnale di continuazione del trend.





DIVERGENZA RIBASSISTA NASCOSTA

Se l'oscillatore forma un massimo più alto e il prezzo forma un massimo più basso, questo tipo di divergenza si chiama divergenza ribassista nascosta. Essa causerà la continuazione del trend ribassista a causa del ritorno di un maggior numero di venditori sul mercato. La divergenza ribassista nascosta è un'indicazione di continuazione del trend.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.




