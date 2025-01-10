Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd

L'EA si basa sulle strategie ICT INNER CIRCLE TRADING e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.

Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo GBPUSD, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.

Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.

Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Ogni posizione ha un Take Profit (TP) fisso e uno Stop Loss (SL) fisso impostati fin dall'inizio.

La strategia principale di questo esperto è - ICT INNER CIRCLE TRADING - di Michael J. Huddleston





La strategia ICT è un metodo strutturato per il trading sul forex che unisce l'analisi tecnica all'enfasi sul comportamento del mercato. Con questa strategia, l'esperto cercherà i livelli di prezzo chiave e i modelli che segnalano potenziali opportunità di trading. La strategia incorpora anche la conoscenza dei movimenti di trading istituzionali, che aiuta i trader ad anticipare le posizioni dei principali operatori.

L'ICT è un approccio sofisticato al trading sul forex che rappresenta le azioni dei grandi operatori istituzionali sul mercato e consente ai trader al dettaglio di valutare i movimenti del mercato imparando e imitando le strategie di trading sul forex utilizzate da queste istituzioni.

Le strategie TIC comprendono una serie di componenti necessarie per individuare potenziali setup di trading e proiettare il comportamento del mercato. Questi componenti rappresentano diversi quadri di riferimento per i trader, tra cui blocchi di ordini, fair value gap, pool di liquidità e molto altro ancora.

La strategia di trading ICT comprende una serie di concetti: la struttura del mercato, i punti di ingresso ottimali per il trading e il significato delle varie sessioni di trading.





FGV FAIR VALUE GAP

Il fair value gap (FVG), noto anche come squilibrio, è fondamentale per la strategia di trading ICT. Il termine si riferisce a un gap di prezzo creato da uno squilibrio negli acquisti o nelle vendite, che spesso porta a un robusto movimento del prezzo lontano dal suo valore equo. Questi gap vengono in genere colmati quando il mercato cerca un equilibrio e offre ai trader possibili strategie di entrata e uscita.





INGRESSO OTTIMALE NEL MERCATO

L'entrata ottimale nel trade è un'altra componente cruciale della strategia TIC. Questo concetto implica l'identificazione dell'intervallo di prezzo bilanciato - una zona che il mercato ritesterà prima di riprendere la sua tendenza. Questi livelli sono significativi perché sono importanti per i partecipanti istituzionali. Ad esempio, l'impennata del prezzo a un determinato livello suggerisce che è stata eseguita un'operazione di grandi dimensioni o che sono stati attivati ordini significativi di stop-loss o take-profit. I prezzi tornano spesso a questi punti di impulso, il che li rende punti di ingresso ottimali.





BLOCCHI DI ORDINI

I blocchi di ordini sono zone di domanda e offerta in cui i partecipanti al mercato istituzionale e i trader al dettaglio piazzano ordini di grandi dimensioni. Poiché un ordine di grandi dimensioni può causare una forte variazione di prezzo, viene suddiviso in blocchi di ordini più piccoli eseguiti man mano che i contro-ordini accumulano liquidità. Queste fasi consentono agli operatori istituzionali di eseguire completamente un ordine di grandi dimensioni senza influenzare significativamente il prezzo.





ZONA KILL

Le Kill Zone rappresentano un periodo specifico della giornata in cui è particolarmente probabile che il mercato mostri determinati movimenti prevedibili. Questi periodi includono la sessione asiatica, l'apertura di Londra e l'apertura di New York.

La fascia della sessione asiatica, dalle 3:00 alle 12:00 (GMT+3), è un periodo molto importante nella strategia TIC perché spesso mostra un consolidamento del mercato, che crea potenziali opportunità di trading per le più volatili sessioni di Londra e New York.

L'apertura di Londra è ben nota per la sua elevata volatilità e per i significativi movimenti di prezzo, soprattutto durante la kill zone di Londra dalle 09:00 alle 12:00 (GMT +3).

Dal punto di vista dell'analisi dei volumi, la kill zone di New York, dalle 13:00 alle 16:00 GMT in inverno e dalle 12:00 alle 15:00 GMT in estate, è cruciale per le valute accoppiate all'USD e per quasi tutti i mercati.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.



