Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.





H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 EURUSD 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다.

지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다.

EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다.

EA는 MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.





주요 특징

이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다.

모든 포지션에는 처음부터 고정 목표가 및 고정 손절매가 설정되어 있습니다.

랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다.

항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다.

이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.





설치 방법:

이 EA를 다운로드합니다, 모든 쌍 (EURUSD) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다, (EURUSD) 차트를 H1 주기로 설정합니다, 이 EA를 (EURUSD) 차트에 놓습니다, 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다, 확인을 클릭하여 활성화합니다, 완료!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다:

[#01] 매직 넘버,

[#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),

--- [#02]가 고정 로트인 경우,

--- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,

--- [#02]가 자동 로트인 경우,

[#06] 댓글,

[#07] 접미사,

[#08] 최대 포지션 수 (1 또는 2),

[#09] 전략 1번 (켜기 또는 끄기),

[#10] 전략 2번 (켜기 또는 끄기).





저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.





이 전문가의 주요 전략은 - 제럴드 아펠의 MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) 입니다.





이동평균 수렴/발산(MACD)은 투자자가 가격 추세를 파악하고 추세 모멘텀을 측정하며 매수 또는 매도 진입 시점을 식별하는 데 도움이 되는 기술적 지표입니다. MACD는 증권 가격의 두 지수이동평균(EMA) 사이의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다.

MACD 지표는 과거 가격 데이터에서 계산된 세 가지 시계열(대부분 종가)의 모음입니다. 이 세 가지 계열은 고유한 MACD 계열, 신호 또는 평균 계열, 이 둘의 차이인 분산 계열입니다. MACD 계열은 가격 계열의 빠른(짧은 기간) 지수이동평균(EMA)과 느린(긴 기간) 지수이동평균(EMA)의 차이입니다. 평균 계열은 MACD 계열 자체의 EMA입니다.





신호 라인 크로스오버

“신호 라인 크로스오버"는 MACD와 평균 라인이 교차할 때, 즉 다이버전스(막대 그래프)의 부호가 바뀔 때 발생합니다. 이러한 이벤트의 표준 해석은 MACD 선이 평균선 위로 교차하면 매수(“강세” 크로스오버), 평균선 아래로 교차하면 매도(“약세” 크로스오버)를 권유하는 것입니다. 이러한 이벤트는 주식의 추세가 크로스오버 방향으로 가속화될 것이라는 신호로 받아들여집니다.





제로 크로스오버

“제로 크로스오버” 이벤트는 MACD 계열의 부호가 바뀔 때, 즉 MACD 선이 수평 0축을 교차할 때 발생합니다. 이는 가격 계열의 빠른 EMA와 느린 EMA 사이에 차이가 없을 때 발생합니다. MACD가 양수에서 음수로 바뀌면 “약세”, 음수에서 양수로 바뀌면 “강세”로 해석됩니다. 제로 크로스오버는 추세 방향이 바뀌었다는 증거를 제공하지만 신호선 크로스오버보다 모멘텀에 대한 확인은 덜합니다.





다이버전스

“포지티브 다이버전스” 또는 ‘강세 다이버전스’는 가격이 새로운 저점을 기록했지만 MACD가 자체적으로 새로운 저점을 확인하지 못할 때 발생합니다. “음의 다이버전스” 또는 ‘약세 다이버전스’는 가격이 새로운 고점을 만들었으나 MACD가 자체적으로 새로운 고점을 확인하지 않을 때 발생합니다. 가격 관련 다이버전스는 MACD 선 및/또는 MACD 히스토그램에서 발생할 수 있습니다.





잘못된 신호

다른 예측 알고리즘과 마찬가지로 MACD는 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 오탐은 강세 크로스오버에 이어 주식이 급락하는 경우입니다. 거짓 음성은 약세 크로스오버가 발생했지만 주가가 갑자기 상승하는 상황입니다.

신중한 전략은 신호 라인 크로스오버에 필터를 적용하여 지속 여부를 확인하는 것입니다. 가격 필터의 예로는 MACD 선이 신호선 위로 돌파한 후 3일 동안 그 위에 유지되면 매수하는 것입니다. 다른 필터링 전략과 마찬가지로 잘못된 신호의 확률을 낮추지만 수익을 놓치는 빈도는 높입니다.





이 전문가는 또한 지표 바스켓을 기본으로 사용하며, 주요 지표는 개발자가 만들고 최적화한 고유하고 독점적인 지표입니다.



