Market Anomalies EA

INFORMAZIONI IMPORTANTI!

Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid.
L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.   Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie USDJPY, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 13 mesi, tutte ottenute senza l'utilizzo di martingala o sistemi di grid. È qualcosa di molto raro da trovare sul mercato.

Promozione di lancio:  periodo di tempo molto limitato a $ 99. Prezzo successivo: $ 199. Prezzo finale: $ 999.

SEGNALE LIVE

Track record completo del portfolio dello sviluppatore:   https://www.mql5.com/en/signals/2340546?source=Site+Profile+Seller


COMPLETAMENTE PRONTO PER L'USO!


Cosa rende questo sistema così affidabile

Poiché questo sistema è progettato senza indicatori, non dipende da intervalli di tempo e utilizza stop-loss più ampi e stabili che raramente vengono raggiunti, evita i problemi comuni che rendono fragili la maggior parte degli EA.

L'EA combina molteplici approcci strategici, come diversi modelli direzionali intraday, breakout importanti e breakout intraday.

Il vantaggio deriva dalla logica di entrata e di uscita stessa, non da piccoli stop-loss, take-profit ottimizzati o impostazioni degli indicatori ottimizzate.

Gli unici elementi ottimizzati sono gli  orari  di apertura e chiusura delle negoziazioni.
Nessun adattamento della curva ai valori SL/TP perfetti, solo regole solide basate sull'effettivo comportamento del mercato durante la giornata.

Grazie a questa progettazione, il backtest sarà più realistico.
Potreste osservare periodi laterali o drawdown temporanei, ma la performance live ha molte più probabilità di corrispondere ai risultati del backtest.


AVVERTIMENTO

Se cerchi un sistema che non perda né guadagni mai ogni singolo giorno, questo non è l'EA che fa per te.
Questo EA si basa su aspettative realistiche.

Ci saranno giorni, settimane e persino mesi in perdita.
Questa è la realtà del trading.

Se non puoi accettare questo sistema, un sistema a martingala o a griglia potrebbe essere più adatto a te, anche se solitamente questi sistemi finiscono con la cancellazione completa dell'account.

Se desideri un vero sistema di trading con un potenziale a lungo termine, questa è la realtà che devi comprendere.
Prima lo accetti, meglio sarà per il tuo percorso di trading.


Caratteristiche specifiche della società di proprietà

Protettore di Drawdown

L'EA include una protezione del capitale integrata che monitora automaticamente il drawdown giornaliero.
Al raggiungimento del limite predefinito,  chiude immediatamente tutte le posizioni aperte  e interrompe l'attività di trading per il resto della giornata.
Questa funzione aiuta i trader a rispettare in sicurezza le regole di prop-firm (ad esempio, un limite giornaliero del 4-5%) e previene violazioni accidentali sui conti finanziati.

Funzione di randomizzazione

Per rendere ogni operazione unica, l'EA applica una piccola variazione casuale al prezzo di ingresso, al momento di uscita e al posizionamento dello stop-loss. 
Queste modifiche sono molto impercettibili e non influiscono sulla performance complessiva della strategia, ma garantiscono che ogni utente ottenga operazioni leggermente diverse,
perfette per ambienti prop-firm o condivisi.




UNISCITI ALLA COMUNITÀ

ACCESSO AL GRUPPO PRIVATO
Dopo l'acquisto, inviami un messaggio e ti aggiungerò al nostro gruppo privato.


Comunità pubblica   https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01



               Configurazione consigliata

Parametro Raccomandazione
Simbolo USDJPY
Intervallo di tempo Qualsiasi lasso di tempo
Saldo minimo $200
Tipo di broker
GMT +2/3
Livello di rischio (conti di società di proprietà)
Basso
Livello di rischio (conti personali) Medio


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE:  Clicca qui


    Tipo di rischio (manuale):

    • Percentuale di rischio giornaliero:  perdita massima consentita (%) per un singolo giorno di negoziazione
    Tipo di rischio (lotto fisso):
    • Dimensione del lotto fissa:  imposta la dimensione esatta del lotto che desideri che l'EA utilizzi per ogni operazione.

    Parametri:

    • Commento commerciale:  imposta il tuo commento commerciale unico
    • Numero magico:  usa il tuo numero magico unico 
    • Informazioni sul grafico  Imposta su vero per visualizzare drawdown giornaliero, profitto e altre informazioni  
    • Dimensione del conto:  imposta questa opzione in base alla dimensione del tuo conto oppure usa 1 per basare il rischio sul saldo iniziale oppure 0 per ridimensionare automaticamente il rischio in base al patrimonio netto attuale.  
    • Tipo di rischio:  imposta il tipo di rischio desiderato
    • Livello di rischio (automatico):  imposta il livello di rischio desiderato
    • Rischio (manuale):   imposta la perdita massima desiderata in un singolo giorno di negoziazione 
    • Rischio (lotto fisso):  imposta la dimensione del lotto fisso desiderata
    • Abilita protezione drawdown:  imposta su vero per attivare la protezione drawdown integrata  
    • Drawdown giornaliero massimo (%):  definisce il limite massimo di drawdown giornaliero (ad esempio, 4%)  


    Promemoria sulle regole delle società immobiliari:

    Questo sistema può mantenere le negoziazioni durante periodi di elevata volatilità, comprese le notizie, poiché la strategia è progettata per sfruttare i più ampi movimenti direzionali che spesso si verificano in questi periodi. Assicuratevi che  il vostro tipo di conto prop-firm consenta  di mantenere le negoziazioni durante le notizie (FTMO fornisce tipi di conto adatti).


    Broker supportati:

    "Market Anomalies EA" funziona con la maggior parte dei broker che utilizzano l'orario del server UTC+2 o UTC+3.  

    Completamente compatibile con i principali broker quali IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage e molti altri che utilizzano le stesse impostazioni orarie del server.

    Se il tuo broker utilizza un fuso orario diverso, contattami per maggiori informazioni.


    Recensioni 2
    SEAN
    94
    SEAN 2025.11.26 14:36 
     

    I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!

    Ibrahim Siraz
    772
    Ibrahim Siraz 2025.11.26 13:17 
     

    Happy to grab this masterpiece during the launch promo. Hoping this EA adds great diversification to my trading journey. Keep going, man! 🥂

    Jimmy Peter Eriksson
    2638
    Risposta dello sviluppatore Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 13:19
    Thanks for the review mate :) Yeah it is a very good addition to the "Prop Firm Gold EA".
