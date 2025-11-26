Market Anomalies EA

Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale. Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie USDJPY, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 13 mesi, tutte ottenute senza l'utilizzo di martingala o sistemi di grid. È qualcosa di molto raro da trovare sul mercato.

Cosa rende questo sistema così affidabile

Poiché questo sistema è progettato senza indicatori, non dipende da intervalli di tempo e utilizza stop-loss più ampi e stabili che raramente vengono raggiunti, evita i problemi comuni che rendono fragili la maggior parte degli EA.

L'EA combina molteplici approcci strategici, come diversi modelli direzionali intraday, breakout importanti e breakout intraday.

Il vantaggio deriva dalla logica di entrata e di uscita stessa, non da piccoli stop-loss, take-profit ottimizzati o impostazioni degli indicatori ottimizzate.

Gli unici elementi ottimizzati sono gli orari di apertura e chiusura delle negoziazioni.

Nessun adattamento della curva ai valori SL/TP perfetti, solo regole solide basate sull'effettivo comportamento del mercato durante la giornata.

Grazie a questa progettazione, il backtest sarà più realistico.

Potreste osservare periodi laterali o drawdown temporanei, ma la performance live ha molte più probabilità di corrispondere ai risultati del backtest.





AVVERTIMENTO

Se cerchi un sistema che non perda né guadagni mai ogni singolo giorno, questo non è l'EA che fa per te.

Questo EA si basa su aspettative realistiche.

Ci saranno giorni, settimane e persino mesi in perdita.

Questa è la realtà del trading.

Se non puoi accettare questo sistema, un sistema a martingala o a griglia potrebbe essere più adatto a te, anche se solitamente questi sistemi finiscono con la cancellazione completa dell'account.

Se desideri un vero sistema di trading con un potenziale a lungo termine, questa è la realtà che devi comprendere.

Prima lo accetti, meglio sarà per il tuo percorso di trading.





Caratteristiche specifiche della società di proprietà



Protettore di Drawdown L'EA include una protezione del capitale integrata che monitora automaticamente il drawdown giornaliero.

Al raggiungimento del limite predefinito, chiude immediatamente tutte le posizioni aperte e interrompe l'attività di trading per il resto della giornata.

Questa funzione aiuta i trader a rispettare in sicurezza le regole di prop-firm (ad esempio, un limite giornaliero del 4-5%) e previene violazioni accidentali sui conti finanziati.

Funzione di randomizzazione

Per rendere ogni operazione unica, l'EA applica una piccola variazione casuale al prezzo di ingresso, al momento di uscita e al posizionamento dello stop-loss.

Queste modifiche sono molto impercettibili e non influiscono sulla performance complessiva della strategia, ma garantiscono che ogni utente ottenga operazioni leggermente diverse,

perfette per ambienti prop-firm o condivisi.













