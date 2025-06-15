ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.





Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo CADJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie ICT OB ORDER BLOCKS e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.





Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Target fisso e uno Stop Loss fisso impostato fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.





Tre modalità operative:



Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.

Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.

AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.





Come si installa:

Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (CADJPY) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (CADJPY) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (CADJPY), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è Lotto automatico,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso.





Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.





La strategia principale di questo esperto è - ICT OB ORDER BLOCKS - di Michael J. Huddleston





La tecnica Order Block (OB), sviluppata da Inner Circle Trading (ICT), identifica le aree in cui i principali operatori di mercato (come banche e istituzioni) hanno accumulato o distribuito ordini, creando blocchi di liquidità che influenzano i movimenti futuri dei prezzi. Queste zone sono fondamentali per anticipare inversioni o continuazioni di tendenza e sono ampiamente utilizzate nelle strategie di smart money.





IDENTIFICAZIONE DEGLI ORDERS BLOCK

Gli Order Block si formano su candele rialziste o ribassiste significative, in genere prima di un movimento di prezzo importante. Un OB rialzista appare come una forte candela rialzista prima di un rally al rialzo, mentre un OB ribassista si forma come una forte candela ribassista prima di un calo al ribasso. La conferma avviene quando il prezzo ritesta queste aree come supporto o resistenza.





CONTESTO DI MERCATO

L'efficacia di un OB dipende dal contesto di mercato. Dovrebbe allinearsi con la struttura del trend (rialzista o ribassista) e con livelli chiave come i ritracciamenti di Fibonacci, i pool di liquidità (massimi/minimi swing) o le zone di domanda/offerta. L'azione dei prezzi vicino a un OB a un livello significativo aumenta la probabilità di una forte reazione.





APPLICAZIONE PRATICA E GESTIONE DEL RISCHIO

Quando si fa trading con gli OB, è essenziale attendere una conferma, come rotture nella struttura del mercato o pattern di inversione (ad esempio, candele engulfing). Gli ordini stop-loss vengono piazzati oltre l'OB per evitare falsi segnali, mentre gli obiettivi di profitto possono essere fissati nelle zone di liquidità vicine. La tecnica è spesso combinata con altri concetti ICT come il Silver Bullet o il Market Maker Move.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.



