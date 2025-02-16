Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.





Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте EURUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.





Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированную цель и фиксированный стоп-лосс, установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.





Как установить:

Скачайте данный советник, Убедитесь, что все пары (EURUSD) находятся в Market Watch (Ctrl+M), Расположите график (EURUSD) на таймфрейме H1, Поместите этот советник на график (EURUSD), Проверьте и настройте параметры, как показано ниже, Нажмите OK для активации, Готово!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

[#01] Магическое число,

[#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),

--- Если [#02] — фиксированный лот,

--- Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),

--- Если [#02] — AutoLot,

[#06] Комментарий,

[#07] Суффикс,

[#08] Максимальное количество позиций (1 или 2),

[#09] Стратегия № 1 (включено или выключено),

[#10] Стратегия № 2 (включено или выключено).





Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.





Основная стратегия этого эксперта - MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) - Джеральд Аппель





Схождение/расхождение скользящих средних (MACD) - это технический индикатор, помогающий инвесторам выявлять ценовые тенденции, измерять импульс тренда и определять точки входа для покупки или продажи. MACD - это индикатор импульса при следовании за трендом, который показывает связь между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) цены ценной бумаги.

Индикатор MACD представляет собой совокупность трех временных рядов, рассчитанных на основе исторических ценовых данных, чаще всего цены закрытия. Эти три серии: собственно серия MACD, серия SIGNAL или AVERAGE и серия DIVERGENCE, которая представляет собой разницу между ними. Серия MACD - это разница между быстрой (с коротким периодом) экспоненциальной скользящей средней (EMA) и медленной (с большим периодом) EMA ценового ряда. Средняя серия - это EMA самой серии MACD.





ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛИНИИ

Пересечение сигнальной линии» происходит, когда линии MACD и средней пересекаются; то есть когда дивергенция (гистограмма) меняет знак. Стандартная интерпретация такого события - рекомендация покупать, если линия MACD пересекает среднюю линию вверх («бычий» кроссовер), или продавать, если она пересекает среднюю линию вниз («медвежий» кроссовер). Эти события воспринимаются как признаки того, что тренд в акции скоро ускорится в направлении пересечения.





НУЛЕВОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

Событие «нулевое пересечение» происходит, когда серия MACD меняет знак, то есть линия MACD пересекает горизонтальную нулевую ось. Это происходит, когда нет разницы между быстрой и медленной EMA ценового ряда. Изменение MACD с положительного на отрицательный знак интерпретируется как «медвежий», а с отрицательного на положительный - как «бычий». Нулевые пересечения свидетельствуют об изменении направления тренда, но в меньшей степени подтверждают его импульс, чем пересечение сигнальной линии.





ДИВЕРГЕНЦИЯ

Положительная дивергенция» или „бычья дивергенция“ возникает, когда цена достигает нового минимума, но MACD не подтверждает это новым минимумом. Отрицательная дивергенция» или „медвежья дивергенция“ возникает, когда цена достигает нового максимума, но MACD не подтверждает его. Дивергенция по отношению к цене может возникать на линии MACD и/или на гистограмме MACD.





ЛОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Как и любой другой алгоритм прогнозирования, MACD может генерировать ложные сигналы. Например, ложным положительным сигналом может быть «бычье» пересечение, за которым следует внезапное падение акций. Ложноотрицательным сигналом может быть ситуация, когда наблюдается медвежье пересечение, но акции внезапно ускоряются вверх.

Разумная стратегия может заключаться в применении фильтра к пересечениям сигнальных линий, чтобы убедиться, что они устояли. Примером ценового фильтра может быть покупка, если линия MACD прорывается выше сигнальной линии и затем остается выше нее в течение трех дней. Как и в любой другой стратегии фильтрации, это снижает вероятность ложных сигналов, но увеличивает частоту упущенной прибыли.





В основе этого эксперта также лежит корзина индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.



