Aussie Precision
- Experts
- Kaloyan Ivanov
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 8 luglio 2025
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo.
Questo EA è pronto all’uso.
AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD.
È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingressi precisi basati sul tempo.
Tutte le azioni legate al tempo sono sincronizzate con il fuso orario UTC impostato dall’utente, permettendo una pianificazione coerente e precisa.
Questo EA non richiede monitoraggio costante e funziona in completa autonomia.
Per qualsiasi domanda sulla configurazione o richiesta di personalizzazione, non esitare a contattarmi direttamente.
Poiché questo EA è gratuito, se lo scarichi ti chiedo gentilmente di inviarmi una richiesta di amicizia. In questo modo posso offrire supporto e seguire l’utilizzo se necessario.
