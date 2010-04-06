PinBar Pattern mk
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Pattern PINBAR per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "PINBAR Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sull'azione dei prezzi.
- L'indicatore rileva le PinBar sul grafico:
- PinBar rialzista - Segnale a freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- PinBar ribassista - Segnale a freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "PINBAR Pattern" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.