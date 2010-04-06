Inside Bar and Pin Bar Patterns ms
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Inside Bar & PinBar Patterns" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Inside Bar & PinBar Patterns" è molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva i pattern Inside Bar e PinBar sul grafico:
- Pattern rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Pattern ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- La barra interna stessa ha un elevato rapporto R/R (rendimento/rischio).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Inside Bar & PinBar Patterns" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.