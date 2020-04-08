Scalping Entry Points

Entry Signal - genera un segnale alla chiusura della candela o durante l'estrazione della candela.

- è un sistema di trading manuale che può adattarsi ai movimenti dei prezzi e dare segnali per aprire le negoziazioni senza ridisegnare. L'indicatore determina la direzione del trend dal livello centrale di supporto e resistenza. L'indicatore a punto fornisce segnali per entrate e uscite. Adatto per trading intraday manuale, scalping e opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading.L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi.La linea blu determina in quale direzione effettuare transazioni rispetto al livello medio dei prezzi. Se il prezzo è al di sopra del livello, apriamo posizioni long; se è al di sotto, apriamo posizioni short.I segnali per le aperture sono dati da un indicatore a punti. Punti rossi: previsione del movimento al rialzo dei prezzi. Punti verdi: movimento di prezzo al ribasso previsto.Cambio di punti all'interno del movimento di tendenza: il completamento della transazione.L'indicatore ha semplici impostazioni dei parametri."Entry Signal" determina come verrà generato il segnale di ingresso."Signal smoothness(1-9)" modifica l'uniformità dei segnali. Passa da 1 a 9 con l'aumento della fluidità e della lunghezza del segnale. Si consiglia di aumentare se i Time Frame sono piccoli e di diminuire se sono grandi.Il parametro "Trend Level" modifica la lunghezza del supporto centrale e il livello di resistenza. Se il parametro è più grande, può prevedere una lunghezza del trend più lunga. Aumentare il parametro se i Timeframe sono piccoli e diminuire se sono grandi.Si consiglia di utilizzare su Time Frame da M5 e superiori.



