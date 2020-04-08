Scalping Entry Points
Scalping Entry Points - è un sistema di trading manuale che può adattarsi ai movimenti dei prezzi e dare segnali per aprire le negoziazioni senza ridisegnare. L'indicatore determina la direzione del trend dal livello centrale di supporto e resistenza. L'indicatore a punto fornisce segnali per entrate e uscite. Adatto per trading intraday manuale, scalping e opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading.
L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi.
Come utilizzare il prodotto
La linea blu determina in quale direzione effettuare transazioni rispetto al livello medio dei prezzi. Se il prezzo è al di sopra del livello, apriamo posizioni long; se è al di sotto, apriamo posizioni short.
I segnali per le aperture sono dati da un indicatore a punti. Punti rossi: previsione del movimento al rialzo dei prezzi. Punti verdi: movimento di prezzo al ribasso previsto.
Cambio di punti all'interno del movimento di tendenza: il completamento della transazione.
L'indicatore ha semplici impostazioni dei parametri.
"Entry Signal" determina come verrà generato il segnale di ingresso.
"Signal smoothness(1-9)" modifica l'uniformità dei segnali. Passa da 1 a 9 con l'aumento della fluidità e della lunghezza del segnale. Si consiglia di aumentare se i Time Frame sono piccoli e di diminuire se sono grandi.
Il parametro "Trend Level" modifica la lunghezza del supporto centrale e il livello di resistenza. Se il parametro è più grande, può prevedere una lunghezza del trend più lunga. Aumentare il parametro se i Timeframe sono piccoli e diminuire se sono grandi.
Si consiglia di utilizzare su Time Frame da M5 e superiori.
Parametri di input
- Entry Signal - genera un segnale alla chiusura della candela o durante l'estrazione della candela.
- Signal smoothness(1-9) - uniformità dei punti del segnale.
- Trend Level - la lunghezza del livello di tendenza.
- Trend Only Signals - visualizza solo i segnali di tendenza.
- Number Bars - Il numero di barre indicatrici sul grafico.
- Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - utilizza gli avvisi quando vengono visualizzati i punti di segnale.
- Sound file signal - File audio per la freccia del segnale.