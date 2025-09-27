CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Prodotto Interno Lordo (PIL) a/a (France Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Settore
PIL
Medio 0.8% 0.7%
0.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.7%
0.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Francia, a/a, riflette le variazioni del valore di mercato dei beni e dei servizi prodotti internamente nel trimestre riportato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il PIL è calcolato sulla base di informazioni statistiche (utilizzando indicatori economici nazionali), modelli previsionali e valutazioni di esperti. La crescita del PIL può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) a/a (France Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
0.8%
0.7%
0.7%
2 Q 2025 prelim.
0.7%
0.7%
0.6%
1 Q 2025
0.6%
0.8%
0.8%
1 Q 2025 prelim.
0.8%
0.3%
0.8%
4 Q 2024
0.6%
0.7%
0.7%
4 Q 2024 prelim.
0.7%
1.2%
1.2%
3 Q 2024
1.2%
1.3%
1.3%
3 Q 2024 prelim.
1.3%
1.0%
1.0%
2 Q 2024
1.0%
1.1%
1.1%
2 Q 2024 prelim.
1.1%
1.0%
1.5%
1 Q 2024
1.1%
1.1%
0.7%
1 Q 2024 prelim.
1.1%
0.4%
0.8%
4 Q 2023
0.7%
0.7%
0.7%
4 Q 2023 prelim.
0.7%
0.5%
0.6%
3 Q 2023
0.6%
0.7%
0.7%
3 Q 2023 prelim.
0.7%
0.7%
1.1%
2 Q 2023
1.0%
0.9%
0.9%
2 Q 2023 prelim.
0.9%
0.8%
0.9%
1 Q 2023
0.9%
0.8%
0.8%
1 Q 2023 prelim.
0.8%
0.5%
0.4%
4 Q 2022
0.5%
0.5%
0.5%
4 Q 2022 prelim.
0.5%
1.0%
1.0%
3 Q 2022
1.0%
1.0%
1.0%
3 Q 2022 prelim.
1.0%
4.2%
4.2%
2 Q 2022
4.2%
4.2%
4.2%
2 Q 2022 prelim.
4.2%
4.9%
4.8%
1 Q 2022
4.5%
5.3%
5.3%
1 Q 2022 prelim.
5.3%
4.2%
5.5%
4 Q 2021
5.4%
5.4%
5.4%
4 Q 2021 prelim.
5.4%
8.5%
3.5%
3 Q 2021
3.3%
3.3%
3.3%
3 Q 2021 prelim.
3.3%
18.3%
18.8%
2 Q 2021
18.7%
18.7%
18.7%
2 Q 2021 prelim.
18.7%
-4.6%
1.7%
1 Q 2021
1.2%
1.5%
1.5%
1 Q 2021 prelim.
1.5%
-8.4%
-4.8%
4 Q 2020
-4.9%
-5.0%
-5.0%
4 Q 2020 prelim.
-5.0%
4.6%
-3.9%
3 Q 2020
-3.9%
-4.3%
-4.3%
3 Q 2020 prelim.
-4.3%
-23.0%
-18.9%
2 Q 2020
-18.9%
-19.0%
-19.0%
2 Q 2020 prelim.
-19.0%
-5.5%
-5.7%
1 Q 2020
-5.0%
-5.4%
-5.4%
1 Q 2020 prelim.
-5.4%
0.1%
0.9%
4 Q 2019
0.9%
0.8%
0.8%
4 Q 2019 prelim.
0.8%
1.4%
1.4%
3 Q 2019
1.4%
1.3%
1.3%
3 Q 2019 prelim.
1.3%
1.5%
1.4%
2 Q 2019
1.4%
1.3%
1.3%
2 Q 2019 prelim.
1.3%
0.9%
1.2%
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento