CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Spesa dei Consumatori Francia m/m (France Consumer Spending m/m)

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Settore
Consumatore
Medio -0.3% 0.4%
0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.2%
-0.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La Spesa al Consumo m/m riflette le variazioni delle spese per beni di consumo e servizi alle famiglie nel mese segnalato rispetto al mese precedente. La Spesa dei Consumatori rappresenta gran parte dell'attività economica; pertanto, letture superiori alle attese possono avere un impatto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spesa dei Consumatori Francia m/m (France Consumer Spending m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-0.3%
0.4%
0.4%
giu 2025
0.6%
-0.3%
0.1%
mag 2025
0.2%
-0.5%
0.5%
apr 2025
0.3%
0.0%
-1.1%
mar 2025
-1.0%
0.4%
-0.2%
feb 2025
-0.1%
0.3%
-0.6%
gen 2025
-0.5%
-0.2%
0.7%
dic 2024
0.7%
0.1%
0.2%
nov 2024
0.3%
0.1%
-0.3%
ott 2024
-0.4%
0.2%
0.1%
set 2024
0.1%
-0.5%
0.4%
ago 2024
0.2%
0.0%
0.2%
lug 2024
0.3%
0.2%
-0.6%
giu 2024
-0.5%
0.8%
0.8%
mag 2024
1.5%
-0.3%
-0.9%
apr 2024
-0.8%
0.1%
0.5%
mar 2024
0.4%
-0.2%
0.1%
feb 2024
0.0%
-0.3%
-0.6%
gen 2024
-0.3%
0.2%
0.3%
dic 2023
0.3%
-0.1%
0.6%
nov 2023
0.7%
0.1%
-0.9%
ott 2023
-0.9%
-0.1%
0.0%
set 2023
0.3%
0.0%
-0.6%
ago 2023
-0.5%
0.1%
0.4%
lug 2023
0.3%
0.0%
0.9%
giu 2023
0.9%
-0.1%
0.6%
mag 2023
0.5%
0.2%
-0.8%
apr 2023
-1.0%
-0.5%
-0.8%
mar 2023
-1.3%
0.5%
-0.8%
feb 2023
-0.8%
-0.4%
1.7%
gen 2023
1.5%
-0.1%
-1.6%
dic 2022
-1.3%
0.9%
0.6%
nov 2022
0.5%
-1.5%
-2.7%
ott 2022
-2.8%
1.7%
1.3%
set 2022
1.2%
-1.3%
0.1%
ago 2022
0.0%
0.2%
-0.9%
lug 2022
-0.8%
1.1%
0.1%
giu 2022
0.2%
-2.2%
0.4%
mag 2022
0.7%
2.2%
-0.7%
apr 2022
-0.4%
0.1%
-1.4%
mar 2022
-1.3%
-0.9%
0.9%
feb 2022
0.8%
1.9%
-2.0%
gen 2022
-1.5%
-3.1%
0.0%
dic 2021
0.2%
4.7%
0.9%
nov 2021
0.8%
-6.1%
-0.6%
ott 2021
-0.4%
-1.3%
0.2%
set 2021
-0.2%
3.2%
0.7%
ago 2021
1.0%
-5.8%
-2.4%
lug 2021
-2.2%
9.0%
0.3%
giu 2021
0.3%
-11.9%
10.6%
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento