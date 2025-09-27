CalendarioSezioni

Libri Paga Non Agricoli Francia t/t (France Nonfarm Payrolls q/q)

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Settore
Lavoro
Basso 0.2% 0.0%
0.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.2%
0.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
I Libri Paga Non Agricoli t/t riflettono il numero di nuovi posti di lavoro creati durante il mese in questione, in tutti i settori dell'economia francese ad eccezione del settore agricolo e degli enti governativi. La crescita dell'indice può avere un impatto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Libri Paga Non Agricoli Francia t/t (France Nonfarm Payrolls q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
0.2%
0.0%
0.0%
2 Q 2025 prelim.
0.0%
0.0%
-0.1%
1 Q 2025
-0.1%
0.0%
0.0%
1 Q 2025 prelim.
0.0%
0.0%
-0.3%
4 Q 2024
-0.3%
-0.2%
-0.2%
4 Q 2024 prelim.
-0.2%
0.1%
0.1%
3 Q 2024
0.2%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2024 prelim.
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 Q 2024
0.0%
0.0%
0.0%
2 Q 2024 prelim.
0.0%
0.2%
0.3%
1 Q 2024
0.3%
0.2%
0.2%
1 Q 2024 prelim.
0.2%
0.0%
-0.1%
4 Q 2023
0.0%
0.0%
0.0%
4 Q 2023 prelim.
0.0%
0.3%
0.1%
3 Q 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023 prelim.
-0.1%
0.3%
0.1%
2 Q 2023
0.1%
0.1%
0.1%
2 Q 2023 prelim.
0.1%
0.4%
0.4%
1 Q 2023
0.3%
0.2%
0.2%
1 Q 2023 prelim.
0.2%
0.4%
0.2%
4 Q 2022
0.2%
0.0%
0.0%
4 Q 2022 prelim.
0.0%
0.4%
0.6%
3 Q 2022
0.4%
0.4%
0.4%
3 Q 2022 prelim.
0.4%
0.5%
0.5%
2 Q 2022
0.4%
0.5%
0.5%
2 Q 2022 prelim.
0.5%
0.3%
0.3%
1 Q 2022
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2022 prelim.
0.3%
0.2%
0.6%
4 Q 2021
0.4%
0.5%
0.5%
4 Q 2021 prelim.
0.5%
0.5%
0.5%
3 Q 2021
0.4%
0.5%
0.5%
3 Q 2021 prelim.
0.5%
1.2%
1.4%
2 Q 2021
1.1%
1.2%
1.2%
2 Q 2021 prelim.
1.2%
0.1%
0.5%
1 Q 2021
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2021 prelim.
0.3%
0.6%
-0.1%
4 Q 2020
-0.1%
-0.2%
-0.2%
4 Q 2020 prelim.
-0.2%
0.0%
1.6%
3 Q 2020
1.6%
1.8%
1.8%
3 Q 2020 prelim.
1.8%
-1.7%
-0.8%
2 Q 2020
-0.9%
-0.6%
-0.6%
2 Q 2020 prelim.
-0.6%
-2.2%
-2.5%
1 Q 2020
-2.0%
-2.3%
-2.3%
1 Q 2020 prelim.
-2.3%
0.2%
0.4%
4 Q 2019
0.4%
0.2%
0.2%
4 Q 2019 prelim.
0.2%
0.2%
0.2%
3 Q 2019
0.2%
0.3%
0.3%
3 Q 2019 prelim.
0.3%
0.2%
0.2%
2 Q 2019
0.2%
0.3%
0.3%
2 Q 2019 prelim.
0.3%
0.3%
0.5%
