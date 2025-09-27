CalendarioSezioni

Indice di Fiducia dei Consumatori Francia (France Consumer Confidence Index)

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Settore
Consumatore
Basso 87 84
87
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
91
87
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice di Fiducia dei Consumatori (CCI) riflette il sentiment degli individui nei confronti dell'attività economica. L'indice è calcolato sulla base di un'indagine mensile sulle famiglie, che include l'opinione dei consumatori sulle seguenti domande: situazione economica generale in Francia, condizioni finanziarie proprie degli intervistati e loro intenzioni in termini di risparmio e spesa. I partecipanti al sondaggio forniscono una valutazione delle tendenze nei dodici mesi precedenti e una prospettiva per i prossimi dodici mesi. Le prospettive a breve termine dell'economia francese possono essere misurate sulla base dell'indice di fiducia dei consumatori.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice di Fiducia dei Consumatori Francia (France Consumer Confidence Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
87
84
87
ago 2025
87
91
88
lug 2025
89
87
88
giu 2025
88
87
88
mag 2025
88
91
91
apr 2025
92
93
92
mar 2025
92
91
93
feb 2025
93
94
92
gen 2025
92
88
89
dic 2024
89
89
90
nov 2024
90
94
93
ott 2024
94
96
95
set 2024
95
93
93
ago 2024
92
93
91
lug 2024
91
88
90
giu 2024
89
89
90
mag 2024
90
91
90
apr 2024
90
93
91
mar 2024
91
89
90
feb 2024
89
93
91
gen 2024
91
88
89
dic 2023
89
84
88
nov 2023
87
81
84
ott 2023
84
81
83
set 2023
83
82
85
ago 2023
85
82
85
lug 2023
85
83
85
giu 2023
85
84
83
mag 2023
83
85
83
apr 2023
83
84
82
mar 2023
81
84
82
feb 2023
82
83
83
gen 2023
80
84
81
dic 2022
82
83
83
nov 2022
83
82
82
ott 2022
82
80
79
set 2022
79
81
82
ago 2022
82
80
80
lug 2022
80
80
82
giu 2022
82
83
85
mag 2022
86
86
87
apr 2022
88
93
90
mar 2022
91
99
97
feb 2022
98
100
99
gen 2022
99
100
100
dic 2021
100
100
98
nov 2021
99
100
99
ott 2021
99
101
101
set 2021
102
101
99
ago 2021
99
102
100
