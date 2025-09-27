Calendario Economico
Indice di Fiducia dei Consumatori Francia (France Consumer Confidence Index)
|Basso
|87
|84
|
87
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|91
|
87
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice di Fiducia dei Consumatori (CCI) riflette il sentiment degli individui nei confronti dell'attività economica. L'indice è calcolato sulla base di un'indagine mensile sulle famiglie, che include l'opinione dei consumatori sulle seguenti domande: situazione economica generale in Francia, condizioni finanziarie proprie degli intervistati e loro intenzioni in termini di risparmio e spesa. I partecipanti al sondaggio forniscono una valutazione delle tendenze nei dodici mesi precedenti e una prospettiva per i prossimi dodici mesi. Le prospettive a breve termine dell'economia francese possono essere misurate sulla base dell'indice di fiducia dei consumatori.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice di Fiducia dei Consumatori Francia (France Consumer Confidence Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress