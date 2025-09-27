CalendarioSezioni

Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo Francia (IPCA) a/a (France Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Settore
Prezzi
Basso 0.8% 0.8%
0.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.8%
0.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) su base annua consente di valutare la stabilità dei prezzi dei beni e dei servizi di consumo nel mese segnalato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice è compilato secondo una metodologia che è stata armonizzata tra i paesi dell'UE. Un aumento dei valori degli indici può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo Francia (IPCA) a/a (France Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.8%
0.8%
0.8%
ago 2025 prelim.
0.8%
1.0%
0.9%
lug 2025
0.9%
0.9%
0.9%
lug 2025 prelim.
0.9%
0.5%
0.9%
giu 2025
0.9%
0.8%
0.8%
giu 2025 prelim.
0.8%
0.6%
0.6%
mag 2025
0.6%
0.6%
0.6%
mag 2025 prelim.
0.6%
1.0%
0.9%
apr 2025
0.9%
0.8%
0.8%
apr 2025 prelim.
0.8%
1.0%
0.9%
mar 2025
0.9%
0.9%
0.9%
mar 2025 prelim.
0.9%
0.8%
0.9%
feb 2025
0.9%
0.9%
0.9%
feb 2025 prelim.
0.9%
1.5%
1.8%
gen 2025
1.8%
1.8%
1.8%
gen 2025 prelim.
1.8%
1.7%
1.8%
dic 2024
1.8%
1.8%
1.8%
dic 2024 prelim.
1.8%
1.6%
1.7%
nov 2024
1.7%
1.7%
1.7%
nov 2024 prelim.
1.7%
1.8%
1.6%
ott 2024
1.6%
1.5%
1.5%
ott 2024 prelim.
1.5%
1.3%
1.4%
set 2024
1.4%
1.5%
1.5%
set 2024 prelim.
1.5%
2.3%
2.2%
ago 2024
2.2%
2.2%
2.2%
ago 2024 prelim.
2.2%
2.6%
2.7%
lug 2024
2.7%
2.6%
2.6%
lug 2024 prelim.
2.6%
2.3%
2.5%
giu 2024
2.5%
2.5%
2.5%
giu 2024 prelim.
2.5%
2.2%
2.6%
mag 2024
2.6%
2.7%
2.7%
mag 2024 prelim.
2.7%
1.9%
2.4%
apr 2024
2.4%
2.4%
2.4%
apr 2024 prelim.
2.4%
2.2%
2.4%
mar 2024
2.4%
2.4%
2.4%
mar 2024 prelim.
2.4%
3.3%
3.2%
feb 2024
3.2%
3.1%
3.1%
feb 2024 prelim.
3.1%
2.7%
3.4%
gen 2024
3.4%
3.4%
3.4%
gen 2024 prelim.
3.4%
4.4%
4.1%
dic 2023
4.1%
4.1%
4.1%
dic 2023 prelim.
4.1%
4.0%
3.9%
nov 2023
3.9%
3.8%
3.8%
nov 2023 prelim.
3.8%
4.1%
4.5%
ott 2023
4.5%
4.5%
4.5%
ott 2023 prelim.
4.5%
5.4%
5.7%
set 2023
5.7%
5.6%
5.6%
set 2023 prelim.
5.6%
5.9%
5.7%
ago 2023
5.7%
5.7%
5.7%
ago 2023 prelim.
5.7%
4.9%
5.1%
