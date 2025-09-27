L'Indice dei Prezzi al Consumo Francia (IPC) su base annua misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista dei consumatori nel mese segnalato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi, che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. L'IPC è una delle misure del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC può influenzare positivamente le quotazioni in euro.

Ultimi valori: