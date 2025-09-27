Calendario Economico
Esportazioni Francia m/m (France Exports m/m)
|Basso
|€52.117 B
|
€50.810 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
€52.117 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le esportazioni dalla Francia riflettono il valore delle merci esportate dal paese nel mese riportato. Le informazioni sulle esportazioni sono utilizzate nella valutazione dell'attività commerciale estera della Francia e della domanda di beni dei produttori francesi al di fuori del paese. Una lettura superiore al previsto può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Francia m/m (France Exports m/m)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress