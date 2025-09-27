CalendarioSezioni

Esportazioni Francia m/m (France Exports m/m)

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry for the Economy and Finance)
Settore
Trade
Basso €​52.117 B
€​50.810 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
€​52.117 B
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Le esportazioni dalla Francia riflettono il valore delle merci esportate dal paese nel mese riportato. Le informazioni sulle esportazioni sono utilizzate nella valutazione dell'attività commerciale estera della Francia e della domanda di beni dei produttori francesi al di fuori del paese. Una lettura superiore al previsto può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Francia m/m (France Exports m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
€​52.117 B
€​50.810 B
giu 2025
€​50.630 B
€​48.962 B
mag 2025
€​48.888 B
€​49.058 B
apr 2025
€​49.256 B
€​52.367 B
mar 2025
€​52.551 B
€​49.785 B
feb 2025
€​49.670 B
€​49.688 B
gen 2025
€​49.836 B
€​52.222 B
dic 2024
€​52.255 B
€​50.256 B
nov 2024
€​50.101 B
€​48.678 B
ott 2024
€​48.738 B
€​48.292 B
set 2024
€​48.587 B
€​49.290 B
ago 2024
€​49.657 B
€​49.466 B
lug 2024
€​49.798 B
€​51.498 B
giu 2024
€​51.659 B
€​50.046 B
mag 2024
€​50.226 B
€​51.072 B
apr 2024
€​51.181 B
€​52.112 B
mar 2024
€​52.224 B
€​50.752 B
feb 2024
€​51.052 B
€​48.836 B
gen 2024
€​48.811 B
€​50.396 B
dic 2023
€​50.192 B
€​49.639 B
nov 2023
€​49.451 B
€​49.745 B
ott 2023
€​49.671 B
€​49.077 B
set 2023
€​49.132 B
€​50.532 B
ago 2023
€​50.832 B
€​52.585 B
lug 2023
€​52.641 B
€​52.114 B
giu 2023
€​52.054 B
€​52.745 B
mag 2023
€​52.341 B
€​49.975 B
apr 2023
€​49.784 B
€​50.294 B
mar 2023
€​50.488 B
€​51.080 B
feb 2023
€​50.992 B
€​49.574 B
gen 2023
€​49.425 B
€​50.555 B
dic 2022
€​50.995 B
€​51.254 B
nov 2022
€​51.035 B
€​51.768 B
ott 2022
€​51.445 B
€​52.176 B
set 2022
€​52.041 B
€​51.792 B
ago 2022
€​51.152 B
€​48.957 B
lug 2022
€​48.741 B
€​49.878 B
giu 2022
€​49.736 B
€​48.156 B
mag 2022
€​47.780 B
€​47.089 B
apr 2022
€​46.740 B
€​45.993 B
mar 2022
€​45.734 B
€​45.762 B
feb 2022
€​45.748 B
€​47.604 B
gen 2022
€​47.274 B
€​44.224 B
dic 2021
€​44.089 B
€​44.279 B
nov 2021
€​44.017 B
€​43.327 B
ott 2021
€​43.103 B
€​41.996 B
set 2021
€​41.996 B
€​42.358 B
ago 2021
€​42.305 B
€​40.802 B
lug 2021
€​40.655 B
€​41.502 B
giu 2021
€​41.605 B
€​39.486 B
