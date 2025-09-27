L'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) m/m riflette le variazioni medie dei prezzi di vendita ricevuti dai produttori nazionali di beni e servizi nel mese specificato rispetto al mese precedente. L’indice dei prezzi alla produzione è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, che ha un effetto significativo sul livello generale di inflazione. Una lettura superiore al previsto può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: