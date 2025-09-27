CalendarioSezioni

Importazioni Francia m/m (France Imports m/m)

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry for the Economy and Finance)
Settore
Trade
Basso €​57.674 B
€​57.969 B
Ultima versione
Precedente
€​57.674 B
Prossima versione
Precedente
Le Importazioni in Francia riflettono il valore delle merci importate nel paese nel mese segnalato. Le informazioni sulle importazioni sono utilizzate nella valutazione dell'attività commerciale estero della Francia e della domanda di merci importate nel paese. Una lettura superiore al previsto può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Importazioni Francia m/m (France Imports m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
€​57.674 B
€​57.969 B
giu 2025
€​58.253 B
€​56.595 B
mag 2025
€​56.654 B
€​56.747 B
apr 2025
€​57.225 B
€​58.639 B
mar 2025
€​58.799 B
€​57.485 B
feb 2025
€​57.544 B
€​56.178 B
gen 2025
€​56.376 B
€​55.703 B
dic 2024
€​56.160 B
€​56.596 B
nov 2024
€​57.186 B
€​56.198 B
ott 2024
€​56.404 B
€​56.710 B
set 2024
€​56.853 B
€​57.008 B
ago 2024
€​57.028 B
€​55.508 B
lug 2024
€​55.682 B
€​57.479 B
giu 2024
€​57.746 B
€​57.762 B
mag 2024
€​58.213 B
€​58.633 B
apr 2024
€​58.760 B
€​57.493 B
mar 2024
€​57.698 B
€​56.366 B
feb 2024
€​56.296 B
€​56.048 B
gen 2024
€​56.199 B
€​56.817 B
dic 2023
€​57.021 B
€​55.578 B
nov 2023
€​55.395 B
€​58.200 B
ott 2023
€​58.268 B
€​57.944 B
set 2023
€​58.048 B
€​58.862 B
ago 2023
€​59.034 B
€​60.691 B
lug 2023
€​60.731 B
€​58.918 B
giu 2023
€​58.767 B
€​60.684 B
mag 2023
€​60.759 B
€​60.538 B
apr 2023
€​59.494 B
€​58.687 B
mar 2023
€​58.511 B
€​60.383 B
feb 2023
€​60.896 B
€​62.112 B
gen 2023
€​62.363 B
€​65.281 B
dic 2022
€​65.929 B
€​64.820 B
nov 2022
€​64.801 B
€​63.359 B
ott 2022
€​63.595 B
€​69.343 B
set 2022
€​69.528 B
€​67.090 B
ago 2022
€​66.454 B
€​63.743 B
lug 2022
€​63.279 B
€​62.960 B
giu 2022
€​62.802 B
€​61.064 B
mag 2022
€​60.773 B
€​59.806 B
apr 2022
€​58.896 B
€​58.643 B
mar 2022
€​58.108 B
€​56.122 B
feb 2022
€​56.021 B
€​55.559 B
gen 2022
€​55.308 B
€​55.618 B
dic 2021
€​55.410 B
€​54.035 B
nov 2021
€​53.744 B
€​51.024 B
ott 2021
€​50.616 B
€​48.939 B
set 2021
€​48.773 B
€​49.013 B
ago 2021
€​48.974 B
€​47.884 B
lug 2021
€​47.613 B
€​47.554 B
giu 2021
€​47.424 B
€​46.075 B
1234
Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

