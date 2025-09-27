CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo Francia (IPC) m/m (France Consumer Price Index (CPI) m/m)

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Settore
Prezzi
Medio 0.4% 0.4%
0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.3%
0.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo Francia (IPC) m/m riflette le variazioni dei prezzi per un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista dei consumatori nel mese riportato rispetto al precedente. Il calcolo include le spese in tutti i principali segmenti di consumo privato, come cibo, abbigliamento, pagamenti, spese di alloggio, salute, comunicazione, ecc. La crescita dell'IPC può influenzare positivamente le quotazioni in euro.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.4%
0.4%
0.4%
ago 2025 prelim.
0.4%
0.3%
0.2%
lug 2025
0.2%
0.2%
0.2%
lug 2025 prelim.
0.2%
-0.2%
0.4%
giu 2025
0.4%
0.3%
0.3%
giu 2025 prelim.
0.3%
0.2%
-0.1%
mag 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
mag 2025 prelim.
-0.1%
0.3%
0.6%
apr 2025
0.6%
0.5%
0.5%
apr 2025 prelim.
0.5%
0.0%
0.2%
mar 2025
0.2%
0.2%
0.2%
mar 2025 prelim.
0.2%
0.6%
0.0%
feb 2025
0.0%
0.0%
0.0%
feb 2025 prelim.
0.0%
0.2%
0.2%
gen 2025
0.2%
-0.1%
-0.1%
gen 2025 prelim.
-0.1%
-0.2%
0.2%
dic 2024
0.2%
0.2%
0.2%
dic 2024 prelim.
0.2%
-0.2%
-0.1%
nov 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
nov 2024 prelim.
-0.1%
-0.9%
0.3%
ott 2024
0.3%
0.2%
0.2%
ott 2024 prelim.
0.2%
-0.8%
-1.2%
set 2024
-1.2%
-1.2%
-1.2%
set 2024 prelim.
-1.2%
0.1%
0.5%
ago 2024
0.5%
0.6%
0.6%
ago 2024 prelim.
0.6%
0.5%
0.2%
lug 2024
0.2%
0.1%
0.1%
lug 2024 prelim.
0.1%
0.0%
0.1%
giu 2024
0.1%
0.0%
0.0%
giu 2024 prelim.
0.0%
0.5%
0.0%
mag 2024
0.0%
0.0%
0.0%
mag 2024 prelim.
0.0%
0.0%
0.5%
apr 2024
0.5%
0.5%
0.5%
apr 2024 prelim.
0.5%
0.4%
0.2%
mar 2024
0.2%
0.2%
0.2%
mar 2024 prelim.
0.2%
0.5%
0.9%
feb 2024
0.9%
0.8%
0.8%
feb 2024 prelim.
0.8%
-0.3%
-0.2%
gen 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
gen 2024 prelim.
-0.2%
-0.1%
0.1%
dic 2023
0.1%
0.1%
0.1%
dic 2023 prelim.
0.1%
0.6%
-0.2%
nov 2023
-0.2%
-0.2%
-0.2%
nov 2023 prelim.
-0.2%
0.5%
0.1%
ott 2023
0.1%
0.1%
0.1%
ott 2023 prelim.
0.1%
-0.3%
-0.5%
set 2023
-0.5%
-0.5%
-0.5%
set 2023 prelim.
-0.5%
0.8%
1.0%
ago 2023
1.0%
1.0%
1.0%
ago 2023 prelim.
1.0%
0.0%
0.1%
