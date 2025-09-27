L'indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) m/m consente di valutare la stabilità dei prezzi dei beni e dei servizi di consumo nel mese dichiarato rispetto al mese precedente. L'indice è compilato secondo una metodologia che è stata armonizzata tra i paesi dell'UE. Un aumento dei valori degli indici può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori: