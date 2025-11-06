CalendarioSezioni

Totale delle Persone in Cerca di Lavoro Francia (France Jobseekers Total)

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
Ministero del Lavoro (Ministry of Labour)
Settore
Lavoro
Medio 3033.5 K
2980.6 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Il totale delle persone in cerca di lavoro riflette il numero totale di cittadini francesi disoccupati iscritti presso l'Agenzia Nazionale per l'Impiego (Pôle emploi). I dati sulla disoccupazione sono pubblicati alla fine del mese. La crescita dell'indicatore è solitamente accompagnata da una diminuzione del potere d'acquisto della popolazione, che può avere un effetto negativo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Totale delle Persone in Cerca di Lavoro Francia (France Jobseekers Total)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
3033.5 K
2980.6 K
giu 2025
N/D
3078.0 K
3002.2 K
mag 2025
3002.2 K
2895.4 K
3013.4 K
apr 2025
3013.4 K
3081.3 K
3189.3 K
mar 2025
3189.3 K
3027.2 K
3217.8 K
feb 2025
3228.8 K
3161.6 K
3161.6 K
gen 2025
3161.6 K
2956.8 K
2956.8 K
dic 2024
2956.8 K
2885.1 K
2935.0 K
nov 2024
2935.0 K
2839.3 K
2891.5 K
ott 2024
2891.5 K
2803.7 K
2837.9 K
set 2024
2837.9 K
2796.6 K
2795.7 K
ago 2024
2795.7 K
2824.7 K
2808.4 K
lug 2024
2808.4 K
2815.7 K
2834.5 K
giu 2024
2834.5 K
2819.3 K
2816.3 K
mag 2024
2816.3 K
2775.4 K
apr 2024
2775.4 K
2812.2 K
mar 2024
2812.2 K
2820.6 K
feb 2024
2811.9 K
2827.7 K
gen 2024
2827.7 K
2825.2 K
dic 2023
2825.2 K
2798.8 K
2826.6 K
nov 2023
2826.6 K
2821.4 K
ott 2023
2821.4 K
2812.2 K
set 2023
2812.2 K
2787.0 K
2827.6 K
ago 2023
2827.6 K
2816.6 K
lug 2023
2816.6 K
2792.8 K
giu 2023
2792.8 K
2798.8 K
2806.0 K
mag 2023
2806.0 K
2799.8 K
apr 2023
2799.8 K
2789.0 K
mar 2023
2789.0 K
2857.4 K
2800.1 K
feb 2023
2781.0 K
2809.0 K
gen 2023
2809.0 K
2816.6 K
dic 2022
2816.6 K
2923.1 K
2810.4 K
set 2022
2905.8 K
2940.6 K
2965.8 K
ago 2022
2966.0 K
2967.0 K
lug 2022
2967.0 K
2946.5 K
giu 2022
2946.5 K
3004.8 K
2932.9 K
mag 2022
2933.0 K
2955.0 K
apr 2022
2955.0 K
2940.0 K
mar 2022
2940.0 K
3163.1 K
2951.0 K
feb 2022
2967.3 K
2977.1 K
gen 2022
2977.1 K
3075.0 K
dic 2021
3075.0 K
3336.7 K
3087.8 K
nov 2021
3087.8 K
3253.7 K
set 2021
3253.7 K
3491.3 K
3308.7 K
giu 2021
3417.6 K
3561.8 K
3490.1 K
mag 2021
3490.1 K
3623.8 K
apr 2021
3623.8 K
3557.9 K
mar 2021
3557.9 K
3576.3 K
3574.7 K
feb 2021
3576.6 K
3553.7 K
gen 2021
3553.7 K
3593.2 K
3586.8 K
123
