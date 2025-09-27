CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Saldo di Bilancio del Governo Francese (France Government Budget Balance)

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry for the Economy and Finance)
Settore
Governo
Basso €​-142.0 B
€​-100.4 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
€​-142.0 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il saldo di bilancio pubblico riflette una differenza tra le entrate e le spese pubbliche alla fine del periodo riportato. Per valore positivo si intende un avanzo di bilancio, che può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro. Una lettura negativa è vista come sfavorevole per l'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo di Bilancio del Governo Francese (France Government Budget Balance)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
€​-142.0 B
€​-100.4 B
giu 2025
€​-100.4 B
€​-94.0 B
mag 2025
€​-94.0 B
€​-69.3 B
apr 2025
€​-69.3 B
€​-47.0 B
mar 2025
€​-47.0 B
€​-40.3 B
feb 2025
€​-40.3 B
€​-17.3 B
gen 2025
€​-17.3 B
€​-156.3 B
dic 2024
€​-156.3 B
€​-172.5 B
nov 2024
€​-172.5 B
€​-157.4 B
ott 2024
€​-157.4 B
€​-173.8 B
set 2024
€​-173.8 B
€​-171.9 B
ago 2024
€​-171.9 B
€​-156.9 B
lug 2024
€​-156.9 B
€​-103.5 B
giu 2024
€​-103.5 B
€​-113.5 B
mag 2024
€​-113.5 B
€​-91.6 B
apr 2024
€​-91.6 B
€​-52.8 B
mar 2024
€​-52.8 B
€​-44.0 B
feb 2024
€​-44.0 B
€​-25.7 B
gen 2024
€​-25.7 B
€​-173.3 B
dic 2023
€​-173.3 B
€​-198.0 B
nov 2023
€​-198.0 B
€​-177.7 B
ott 2023
€​-177.7 B
€​-186.1 B
set 2023
€​-186.1 B
€​-187.9 B
ago 2023
€​-187.9 B
€​-169.0 B
lug 2023
€​-169.0 B
€​-116.2 B
giu 2023
€​-116.2 B
€​-107.2 B
mag 2023
€​-107.2 B
€​-83.7 B
apr 2023
€​-83.7 B
€​-54.7 B
mar 2023
€​-54.7 B
€​-50.3 B
feb 2023
€​-50.3 B
€​-21.1 B
gen 2023
€​-21.1 B
€​-151.5 B
dic 2022
€​-151.5 B
€​-159.3 B
nov 2022
€​-159.3 B
€​-143.2 B
ott 2022
€​-143.2 B
€​-146.6 B
set 2022
€​-146.6 B
€​-149.9 B
ago 2022
€​-149.9 B
€​-131.2 B
lug 2022
€​-131.2 B
€​-76.1 B
giu 2022
€​-76.1 B
€​-82.3 B
mag 2022
€​-82.3 B
€​-67.3 B
apr 2022
€​-67.3 B
€​-38.3 B
mar 2022
€​-38.3 B
€​-37.6 B
feb 2022
€​-37.6 B
€​-15.9 B
gen 2022
€​-15.9 B
€​-170.7 B
dic 2021
€​-170.7 B
€​-181.0 B
nov 2021
€​-181.0 B
€​-171.6 B
ott 2021
€​-171.6 B
€​-175.1 B
set 2021
€​-175.1 B
€​-178.0 B
ago 2021
€​-178.0 B
€​-166.6 B
lug 2021
€​-166.6 B
€​-131.3 B
giu 2021
€​-131.3 B
€​-118.8 B
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento