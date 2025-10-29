CalendarioSezioni

Tasso di Disoccupazione Francia (France Unemployment Rate)

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Settore
Lavoro
Basso 7.5% 7.3%
7.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
7.4%
7.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Tasso di Disoccupazione riflette una variazione percentuale trimestrale del numero di residenti disoccupati in relazione alla forza lavoro totale della Francia. La crescita della disoccupazione è un'indicazione di un calo del mercato del lavoro. Pertanto, letture più elevate sono considerate negative per le quotazioni in euro.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
7.5%
7.3%
7.5%
1 Q 2025
7.4%
7.3%
7.3%
4 Q 2024
7.3%
6.9%
7.4%
3 Q 2024
7.4%
7.1%
7.3%
2 Q 2024
7.3%
7.1%
7.5%
1 Q 2024
7.5%
7.3%
7.5%
4 Q 2023
7.5%
7.0%
7.5%
3 Q 2023
7.4%
7.1%
7.2%
2 Q 2023
7.2%
7.2%
7.1%
1 Q 2023
7.1%
7.3%
7.1%
4 Q 2022
7.2%
7.3%
7.3%
3 Q 2022
7.3%
7.2%
7.4%
2 Q 2022
7.4%
7.3%
7.3%
1 Q 2022
7.3%
7.4%
7.4%
4 Q 2021
7.4%
7.9%
8.0%
3 Q 2021
8.1%
7.6%
8.0%
2 Q 2021
8.0%
7.7%
8.1%
1 Q 2021
8.1%
7.5%
8.0%
4 Q 2020
8.0%
8.6%
9.1%
3 Q 2020
9.0%
7.4%
7.1%
2 Q 2020
7.1%
7.8%
7.8%
1 Q 2020
7.8%
8.3%
8.1%
4 Q 2019
8.1%
8.3%
8.5%
3 Q 2019
8.6%
8.3%
8.5%
2 Q 2019
8.5%
8.5%
8.7%
1 Q 2019
8.7%
9.0%
8.8%
4 Q 2018
8.8%
8.8%
9.1%
3 Q 2018
9.1%
9.1%
2 Q 2018
9.1%
9.2%
1 Q 2018
9.2%
9.0%
4 Q 2017
8.9%
9.6%
3 Q 2017
9.7%
9.5%
2 Q 2017
9.5%
9.6%
1 Q 2017
9.6%
10.0%
4 Q 2016
10.0%
10.1%
3 Q 2016
10.0%
9.9%
2 Q 2016
9.9%
10.2%
1 Q 2016
10.2%
10.2%
4 Q 2015
10.3%
10.4%
3 Q 2015
10.6%
10.3%
2 Q 2015
10.3%
10.3%
1 Q 2015
10.3%
10.4%
4 Q 2014
10.4%
10.4%
3 Q 2014
10.3%
10.2%
2 Q 2014
10.1%
10.1%
1 Q 2014
10.1%
10.2%
4 Q 2013
10.1%
10.9%
3 Q 2013
10.9%
10.9%
2 Q 2013
10.8%
10.8%
1 Q 2013
10.8%
10.6%
12
