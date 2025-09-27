Il PMI delle Costruzioni in Francia (Purchasing Managers Index) è compilato e pubblicato da IHS Markit. L'indicatore mostra il livello di attività dei responsabili degli acquisti del settore edile del paese.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. Pertanto, sono tra i primi a vedere quando le condizioni cambiano in meglio o in peggio. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Il calcolo del PMI si basa sui dati raccolti dalle risposte mensili ai questionari inviati ai dirigenti degli acquisti in oltre 150 imprese di costruzioni francesi che forniscono il più alto contributo al PIL. Ai manager viene chiesto di caratterizzare le attuali condizioni commerciali ed economiche nel settore delle costruzioni nazionali. Il questionario copre le seguenti variabili economiche:

Attività commerciale generale

Attività di costruzione di case

Attività di costruzione commerciale

Attività di ingegneria civile

Nuovi ordini

Occupazione

Quantità di acquisti

Tempi di consegna dei fornitori

Prezzi di input

Lavorare con subappaltatori (attività, disponibilità, tariffe, qualità)

Produzione futura a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore delle costruzioni. È interpretato come un indicatore principale dell'attività e dell'inflazione del settore edile. La crescita del PMI delle costruzioni è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.

