CiOBV
CiOBV 类旨在使用平衡成交量技术指标。
描述
CiOBV 类可供创建, 设置和访问平衡成交量指标的数据。
声明
|
class CiOBV: public CIndicator
标称库文件
|
#include <Indicators\Volumes.mqh>
|
继承体系
CiOBV
类方法
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription