- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
HScrolled (Metodo Get)
Ottiene la flag, che indica che la barra di scorrimento orizzontale viene utilizzata.
|
bool HScrolled()
Valore di ritorno
true, se si utilizza la barra di scorrimento orizzontale, altrimenti false.
HScrolled (Metodo Set)
Imposta la bandiera, che indica che la barra di scorrimento orizzontale viene utilizzata.
|
bool HScrolled(
Parametri
flag
[in] Flag.
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.