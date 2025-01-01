DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndClientHScrolled 

HScrolled (Metodo Get)

Ottiene la flag, che indica che la barra di scorrimento orizzontale viene utilizzata.

bool  HScrolled()

Valore di ritorno

true, se si utilizza la barra di scorrimento orizzontale, altrimenti false.

HScrolled (Metodo Set)

Imposta la bandiera, che indica che la barra di scorrimento orizzontale viene utilizzata.

bool  HScrolled(
   const bool  flag      // flag
   )

Parametri

flag

[in]  Flag.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.