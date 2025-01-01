DocumentazioneSezioni
VScrolled (Metodo Get)

Ottiene la flag, che indica che la barra di scorrimento verticale viene utilizzata.

bool  VScrolled()

Valore di ritorno

true, se si utilizza la barra di scorrimento verticale, altrimenti false.

VScrolled (Metodo Set)

Imposta la flag, che indica che la barra di scorrimento verticale viene utilizzata.

bool VScrolled(
   const bool  flag      // flag
   )

Parametri

flag

[in]  Flag.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.