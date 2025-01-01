- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
VScrolled (Metodo Get)
Ottiene la flag, che indica che la barra di scorrimento verticale viene utilizzata.
|
bool VScrolled()
Valore di ritorno
true, se si utilizza la barra di scorrimento verticale, altrimenti false.
VScrolled (Metodo Set)
Imposta la flag, che indica che la barra di scorrimento verticale viene utilizzata.
|
bool VScrolled(
Parametri
flag
[in] Flag.
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.