DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndClientOnScrollLineRight 

OnScrollLineRight

L'event handler del controllo "ScrollLineRight" (linea destra di scorrimento orizzontale) .

virtual bool  OnScrollLineRight()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

Il metodo della classe base non fa nulla e restituisce sempre true.