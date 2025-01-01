MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndClientColorBackground CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound ColorBackground Imposta il colore di sfondo del controllo. bool ColorBackground( const color value // nuovo colore ) Parametri value [in] Nuovo colore di sfondo del controllo. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. OnEvent ColorBorder