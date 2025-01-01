DocumentazioneSezioni
Imposta il colore di sfondo del controllo.

bool  ColorBackground(
   const color  value      // nuovo colore
   )

Parametri

value

[in] Nuovo colore di sfondo del controllo.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.