MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndClientColorBorder CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound ColorBorder Imposta il colore del bordo del controllo. bool ColorBorder( const color value // colore ) Parametri value [in] Nuovo colore del bordo del controllo. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. ColorBackground BorderType