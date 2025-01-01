DocumentazioneSezioni
ColorBorder

Imposta il colore del bordo del controllo.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // colore
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo colore del bordo del controllo.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.