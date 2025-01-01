MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndClientBorderType CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound BorderType Imposta tipo di bordo del controllo. bool BorderType( const ENUM_BORDER_TYPE type // tipo di bordo ) Parametri type [in] Tipo di bordo del controllo. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. ColorBorder VScrolled