BorderType

Imposta tipo di bordo del controllo.

bool  BorderType(
   const ENUM_BORDER_TYPE  type      // tipo di bordo
   )

Parametri

type

[in]  Tipo di bordo del controllo.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.