OnVScrollShow

Il gestore dell'evento (event handler) "VScrollShow" (mostrare la barra di scorrimento) .

virtual bool  OnVScrollShow()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

Il metodo della classe base non fa nulla e restituisce sempre true.