MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndClientOnVScrollShow CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound OnVScrollShow Il gestore dell'evento (event handler) "VScrollShow" (mostrare la barra di scorrimento) . virtual bool OnVScrollShow() Valore di ritorno true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false. Nota Il metodo della classe base non fa nulla e restituisce sempre true. OnResize OnVScrollHide