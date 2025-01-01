MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndClientOnScrollLineUp CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound OnScrollLineUp Il gestore dell'evento (event handler) "ScrollLineUp" (linea di scorrimento verticale verso l'alto) . virtual bool OnScrollLineUp() Valore di ritorno true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false. Nota Il metodo della classe base non fa nulla e restituisce sempre true. OnScrollLineDown OnScrollLineLeft