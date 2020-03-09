Gold Zenith mt4

Gold Zenith — conseiller expert (EA) premium pour l’or (XAUUSD) Gold Zenith — conseiller expert (EA) premium pour l’or (XAUUSD)

Gold Zenith est un algorithme puissant et discipliné pour XAUUSD (or). Il n’utilise pas de méthodes risquées (grille, martingale, etc.) et chaque trade est protégé par un stop-loss. Logique : il détecte le mouvement tendanciel et traite les replis, en n’ouvrant qu’une position par signal. Aucune configuration complexe — les réglages par défaut sont prêts pour l’usage réel : déposez l’EA sur le graphique et commencez.

Pourquoi c’est fiable

  • Architecture sûre : pas de grille, pas de moyennage, pas de martingale — uniquement des entrées contrôlées avec SL.
  • Discipline d’entrée : un signal → une position.
  • Focus XAUUSD : logique adaptée à la volatilité de l’or sur M5.
  • Avantage rare pour l’or : ratio fixe TP:SL = 1:1.
    Un trade gagnant au TP compense un trade perdant au SL, ce qui simplifie le contrôle du drawdown et la planification.

Prix limité

Seulement 5 copies à ce prix. Ensuite, le tarif augmentera. Obtenez Gold Zenith maintenant à un prix avantageux.

Live signal

Où et comment l’exécuter

  • Instrument : XAUUSD
  • Unité de temps : M5
  • Type de compte : ECN / RAW / RAZOR (pas critique, mais plus le spread est faible, mieux c’est)
  • Heures de fonctionnement : 24/5
  • VPS : recommandé pour la stabilité, mais pas strictement nécessaire
  • Dépôt minimum : à partir de 30 $

Gestion du risque (comment régler)

Lot fixe

  • Auto risk = false
  • Fixed lot = 0.10 (exemple) — l’EA ouvrira toujours 0.10 lot.

Risque automatique (pourcentage du solde)

  • Auto risk = true
  • Risk percentage = 3 (par défaut) — si le SL est touché, la perte par trade sera exactement de 3 % du solde actuel.

Démarrage rapide : 3 étapes

  1. Ouvrez le graphique XAUUSD, M5.
  2. Glissez-déposez Gold Zenith sur le graphique et activez « Algo Trading ».
  3. Choisissez le mode de risque (lot fixe ou risque automatique) puis cliquez sur OK.

Bonus d’achat

Promotion : à l’achat de Gold Zenith, chaque client reçoit en plus un conseiller expert très puissant qui traite les retournements sur XAUUSD.
Contactez-moi après l’achat pour recevoir l’EA bonus.

