Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes.

Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration.

Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain

Goldex AI - Robot de trading avancé avec réseaux neuronaux, tendance et action des prix.

Goldex AI est un robot de trading très performant qui utilise l'action des prix avec la rupture du support et de la résistance de l'or, en tirant le meilleur parti des mouvements de la session de New York du marché, obtenant ainsi le profit le plus élevé possible.

Ce robot dispose d'une stratégie appelée récupération intelligente, qui, après avoir subi des pertes, est activée et ouvre un lot plus important afin de récupérer en peu de temps ces pertes éventuelles, mais le multiplicateur peut être réduit si l'utilisateur le souhaite.

Goldex AI dispose d'un filtre de nouvelles intelligent intégré, qui filtre les jours où il n'y a pas de nouvelles à impact moyen ou élevé et désactive ainsi le trading, car le marché est très lent ces jours-ci et n'a pas assez de mouvement pour réaliser une action de prix correcte avec la rupture du support et de la résistance. Goldex AI utilise ForexFactory comme source de données, l'un des meilleurs fournisseurs de nouvelles à l'heure actuelle. Il est recommandé de l'activer si vous traitez en direct et de le désactiver si vous comptez l'utiliser pour des backtests.

Goldex AI dispose d'une fonction de décalage AutoGMT, qui détecte automatiquement l'heure GMT du courtier afin d'ouvrir correctement les transactions à l'heure exacte requise. Pour le backtesting, vous devez définir manuellement l'heure GMT dans les paramètres. Par défaut, elle est fixée à +3 (DST) comme IC Markets, etc.

Goldex AI - Le filtre de tendance intelligent détecte la meilleure tendance pour trader sur l'or à ce moment précis, filtrant ainsi les faux signaux et évitant autant de trades négatifs que possible. Cela réduit le nombre de transactions et peut donc réduire les bénéfices, mais augmente la probabilité de gagner. Il est toujours recommandé d'utiliser le filtre de tendance.

L'IA qui a Goldex est un programme Python que j'ai créé en utilisant des bibliothèques d'IA. En d'autres termes, j'ai exporté les données de MT4, entraîné le modèle en Python avec une bibliothèque appelée Scikit-learn, puis utilisé un pont (comme ZeroMQ ou des fichiers) pour que l'EA agisse sur les prédictions.

Note : Goldex AI n'utilise pas de grille, de hedging ou de stratégies agressives qui peuvent brûler le compte.

Dans les images vous pouvez voir le backtest sur IC Markets (un des meilleurs courtiers actuels) pour 15 ans, de 2010 à aujourd'hui, il est recommandé d'utiliser TDS ou des programmes de backtesting de qualité 99.90% pour des résultats plus opportuns et objectifs.





GMT pour le backtesting :

ICMarkets +2 / +3 DST (recommandé)

L'heure de début des transactions doit être 16:30 !

FTMO (Contactez-moi pour des sets FTMO spéciaux)

Si votre courtier est différent, veuillez me contacter.