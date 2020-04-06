TW Sniper EA – Expert Advisor de Scalping de Ouro para Trading de Tendência XAUUSD





TW Sniper EA MT4 é um avançado Expert Advisor de Forex para negociação de ouro, construído com lógica precisa baseada em tendências para entregar desempenho estável mesmo em condições de mercado altamente voláteis. Este poderoso robô de scalping de ouro foca em operar XAUUSD durante sessões-chave, garantindo crescimento consistente enquanto mantém rigoroso controle de risco e gestão profissional de capital. Com sua estratégia automatizada inteligente, traders podem obter resultados confiáveis, configuração simples e segurança de portfólio a longo prazo.





Por que escolher TW Sniper EA?

Estratégia exclusiva de scalping baseada em lógica de acompanhamento de tendência

Executa apenas uma operação por vez para otimização de risco

Múltiplos algoritmos de proteção para salvaguardar o capital

Gestão avançada de dinheiro com SL e TP ocultos

Controle rigoroso de drawdown para segurança da conta

Taxa de acerto de até 80% com potencial de crescimento de capital de 20% ao mês

Otimizado para negociação de ouro (XAUUSD) nas sessões de Londres e Nova York

Instalação fácil, atualizações vitalícias gratuitas e suporte dedicado





Se você é iniciante ou já um trader experiente, TW Sniper EA MT4 oferece uma vantagem confiável em scalping de ouro e sistemas de trading baseados em tendências.





Configurações ideais para máximo desempenho:

Corretora: escolha uma com spreads consistentemente baixos

Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro recomendado

Saldo mínimo inicial: $1000

Alavancagem: mínimo 1:500

Melhor para XAUUSD

VPS necessário para operação contínua 24/7





Para o guia completo de configuração e uso, consulte nosso tutorial detalhado e vídeos explicativos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500

