TW Sniper EA MT4
- Experts
- Altan Karakaya
- Versão: 1.2
- Ativações: 20
TW Sniper EA – Expert Advisor de Scalping de Ouro para Trading de Tendência XAUUSD
TW Sniper EA MT4 é um avançado Expert Advisor de Forex para negociação de ouro, construído com lógica precisa baseada em tendências para entregar desempenho estável mesmo em condições de mercado altamente voláteis. Este poderoso robô de scalping de ouro foca em operar XAUUSD durante sessões-chave, garantindo crescimento consistente enquanto mantém rigoroso controle de risco e gestão profissional de capital. Com sua estratégia automatizada inteligente, traders podem obter resultados confiáveis, configuração simples e segurança de portfólio a longo prazo.
Por que escolher TW Sniper EA?
-
Estratégia exclusiva de scalping baseada em lógica de acompanhamento de tendência
-
Executa apenas uma operação por vez para otimização de risco
-
Múltiplos algoritmos de proteção para salvaguardar o capital
-
Gestão avançada de dinheiro com SL e TP ocultos
-
Controle rigoroso de drawdown para segurança da conta
-
Taxa de acerto de até 80% com potencial de crescimento de capital de 20% ao mês
-
Otimizado para negociação de ouro (XAUUSD) nas sessões de Londres e Nova York
-
Instalação fácil, atualizações vitalícias gratuitas e suporte dedicado
Se você é iniciante ou já um trader experiente, TW Sniper EA MT4 oferece uma vantagem confiável em scalping de ouro e sistemas de trading baseados em tendências.
Configurações ideais para máximo desempenho:
-
Corretora: escolha uma com spreads consistentemente baixos
-
Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro recomendado
-
Saldo mínimo inicial: $1000
-
Alavancagem: mínimo 1:500
-
Melhor para XAUUSD
-
VPS necessário para operação contínua 24/7
Para o guia completo de configuração e uso, consulte nosso tutorial detalhado e vídeos explicativos.